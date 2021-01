El Ayuntamiento exigirá la devolución a EMMASA del dinero abonado indebidamente a Sacyr

Santa Cruz de Tenerife/ El Consejo Consultivo determina que los pagos a Sacyr por el uso de la red municipal no están recogidos en la adjudicación del contrato. Se trata de alrededor de 30 millones de euros. Se pone fin a un expediente iniciado en 2018, con José Manuel Bermúdez como alcalde, al detectarse que dicho abono anual no estaba sustentado en ningún contrato o acuerdo.



El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, comparecieron hoy en rueda de prensa para informar de que el Ayuntamiento ha ordenado la aplicación "de la forma más conveniente a los intereses generales" y "en los términos en los que se estime jurídicamente procedente" del dictamen del Consejo Consultivo conocido ayer mismo respecto al contrato con la empresa Sacyr SA para la gestión del ciclo integral del agua en el municipio.

Bermúdez quiso, en primer lugar, "felicitar al servicio administrativo, concretamente en la persona de su director general, Juan Domingo Cabrera, tras un trabajo minucioso e intenso que concluye un expediente iniciado en 2018", en el que el órgano consultivo estima "todos los planteamientos que se habían barajado por parte del servicio", y que concluye que "el abono anual que se venía haciendo desde EMMASA a la empresa Sacyr por el uso de la red pública de abastecimiento y saneamiento no está sustentado en ningún documento contractual".

"Conviene insistir –abunda el alcalde- que el dictamen del Consultivo, que aunque es preceptivo no es vinculante, lo hacemos propio por parte de este equipo de gobierno y ya se han dado las instrucciones para que, de manera definitiva, no se abone cantidad alguna y se proceda a la devolución desde la empresa Sacyr a EMMASA de las cantidades pagadas, que rondan los 30 millones de euros".

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos expuso la trayectoria de este contencioso y confirmó que "es el equipo de servicio administrativo quien le encarga a una auditora externa que revisara las cuentas de EMMASA, precisamente en el año 2018, detectándose que existe un asiento contable por el que se abonaba 2,3 millones que no se correspondía con contrato ni acuerdo plenario alguno", y añade que "en ese momento, al no satisfacer las explicaciones de la empresa, se decide de manera cautelar dejar de abonar esa cantidad y se inicia el expediente que culminó con el dictamen de ayer".

Cabe recordar que en diciembre de 2005 se adjudicó a la empresa Sacyr la gestión del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife durante 25 años, a cambio del abono de algo más de 60 millones de euros por parte de la concesionaria, que incluían la adquisición de 212 acciones de EMMASA.

En 2018, el Ayuntamiento, a raíz del pago anual por parte de EMMASA a Sacyr de una cantidad anual en concepto de canon 'demanial' por el uso de la red pública de saneamiento y con ocasión de la revisión del informe de prestación del servicio, solicita un estudio de una empresa auditora, cuyas conclusiones fueron emitidas en febrero de 2019, y que alertaban de la existencia de un crédito a favor de Sacyr que repercutía de forma negativa en la cuenta de pérdidas y ganancias, en su resultado y en tesorería.

A raíz de la citada auditoría encargada por el Ayuntamiento sobre las cuentas de EMMASA, desde el consistorio, en marzo de 2019, se solicitó a la empresa de aguas que justificara el soporte documental de la deuda, objetivo similar al de un informe, ya en mayo de 2020, que reiteró que no existe documento alguno que sostenga esta tesis, y que el reconocimiento por parte de EMMASA de una deuda en favor de Sacyr por dicho importe fue tomada "de manera unilateral" y sin sustento contractual.

Los últimos pasos dados en este sentido por parte del Ayuntamiento tiene que ver con acuerdos de julio de 2020, iniciando el procedimiento de interpretación del contrato, procedimiento al que EMMASA y Sacyr aportaron sus alegaciones, que fueron desestimadas en septiembre, así como la remisión al Consejo Consultivo de dicho expediente, el 24 de septiembre, cuya respuesta llegó ayer al Consistorio.

