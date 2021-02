El Ayuntamiento de Tacoronte firma con una empresa local el contrato de reparación de las 281 vías y espacios públicos del municipio para los dos próximos años

Tacoronte/ El acuerdo supondrá una inversión de 700.000 euros de fondos propios municipales, aunque el alcalde anuncia para mediados de este año un nuevo contrato para la repavimentación de las vías locales.

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, acompañado por la concejala responsable del área municipal de Contratación, Sandra Ramos, ha firmado con la empresa Construcciones Hermanos Hernández S L, un contrato para el mantenimiento de vías, calles, calzadas y pavimentos de parques del municipio para los dos próximos ejercicios.



La empresa adjudicataria concurrió al concurso con otra sociedad, pero la Mesa de Contratación se decantó por la oferta formulada por Construcciones Hermanos Hernández, una sociedad familiar afincada en el municipio de Tacoronte.

El alcalde, José Daniel Díaz Armas, manifestó su satisfacción por el hecho de que la adjudicación haya recaído en una empresa local, y señaló que se trata de un contrato muy importante para el municipio, ya que, remarcó, "se encargará del mantenimiento de vías, calzadas, aceras, caminos rurales y pavimentación de parques, algo esencial para Tacoronte, debido al deterioro que sufren las mismas como consecuencia de la copiosa lluvia que afecta a estas infraestructuras durante buena parte del año. Con este contrato, podemos dar una respuesta rápida a esas incidencias que puedan influir en los conductores y peatones", añadió Díaz Armas.

La actuación se llevará a cabo con fondos propios municipales, cuyo presupuesto supondrá una inversión de 700.000 euros, a los que se añaden los 45.794 que se corresponden al 7 por ciento del IGIC, por lo que, el importe sin este impuesto regional asciende a los 654.205,60 euros.

El crédito para acometer este compromiso municipal que tendrá una duración de dos años, abarca tres anualidades hasta el año 2022, que se estructuran entre los 175.000 en el ejercicio de 2020; los 350.000 euros en 2021, y 175.000 para el ejercicio de 2022.

El municipio cuenta en la actualidad con 281 vías o calles, además de los espacios públicos y accesos que entran dentro del contrato de adjudicación para su reparación, cuyo mantenimiento o renovación, a juicio del mandatario municipal, "no ha sido el óptimo hasta ahora y, por lo tanto, este es un contrato que es muy necesario, ya no solo por el mantenimiento que se pueda llevar a cabo, sino porque también esperamos completar estas medidas, con la convocatoria este año de otro nuevo contrato, cuyo objeto será el de cubrir la repavimentación de vías".

Un nuevo contrato de repavimentación

De esta manera, señaló José Daniel Díaz, "no solo daremos cobertura al parcheo de calzadas o arreglos puntuales, sino que abordaremos además acciones de mantenimiento con calidad, mediante un nuevo contrato de repavimentación de vías, con el que resolveremos grandes tramos de calzada y zonas concretas que actualmente se encuentran muy afectadas o deterioradas".

Con relación a esta nueva convocatoria, el alcalde de Tacoronte anunció que la intención de su Gobierno municipal, conformado por Nueva Canarias, PSOE y Sí se puede, es que "en la primera mitad de año estemos en disposición de formular la convocatoria del concurso para la adjudicación de dicho servicio".

