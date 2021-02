Santa Cruz reclama implicación al Cabildo en el proyecto de peatonalización del Mercado

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, mantuvo una reunión con Pedro Martín, quien le trasladó el apoyo de la Corporación insular a este proyecto, aunque informó de que no existe partida presupuestaria en 2021. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, mantuvo este lunes una reunión con el presidente del Cabildo, Pedro Martín, en el que le transmitió la necesidad de implicación financiera del Cabildo en la ejecución de la obra de peatonalización de la zona exterior del Mercado Nuestra Señora de África. El Cabildo mostró el apoyo al impulso del proyecto, pero manifestó que no contaba con ficha financiera para este ejercicio.



En la reunión, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Cabildo, acompañando al alcalde estuvieron el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra; el octavo teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Dámaso Arteaga, y la presidenta de la Sociedad del Mercado Nuestra Señora de África, Estefanía Hernández.

El Ayuntamiento enmarca esta petición dentro del plan de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos de Santa Cruz favorables a actividades de comercio y ocio. El objetivo del proyecto trataría de desarrollar actuaciones de peatonalización y regeneración de la zona exterior del Mercado para relanzar la imagen de Santa Cruz como centro urbano con señas de identidad propias en la tradición histórica y cultural de Tenerife y de Canarias en general.

Al finalizar la reunión el alcalde señaló que "hablamos de un proyecto muy importante para la ciudad y para la isla, ya que son miles de visitantes los que recibimos a diario, por lo que la redacción y ejecución tiene que tener una implicación del Cabildo, al que hay que recordar que, junto con el Gobierno de Canarias, son las únicas administraciones que aumentan su presupuesto mientras que el nuestro cae un 10%".

"El presidente nos ha pedido que asumiéramos nosotros el plan director de un proyecto que está valorado en 750.000 euros, ya que desde el Cabildo, aunque nos han manifestado su apoyo, no hay previsión económica este año para afrontar un proyecto que es vital para el comercio de nuestro municipio", añadió el alcalde.

Bermúdez advirtió que "Santa Cruz no tiene tiempo de espera en las grandes obras que tenemos por delante y necesitamos urgentemente la implicación del resto de administraciones, de la misma forma que lo están haciendo en otros municipios de Canarias", y añade, por ejemplo, "el medio millón de euros destinados por parte de la consejería de Turismo, Industria y Comercio para la rehabilitación de los mercados municipales de Altavista y El Puerto, en Las Palmas de Gran Canaria, ayudas que lamentablemente no parecen contemplarse para respaldar los recintos de Santa Cruz de Tenerife".

Por último, el alcalde preguntó por la inversión de obras en carreteras, en concreto por las vías Santa Cruz La Laguna y la del Tablero, ambas insulares, y reclamó que sus proyectos técnicos se ejecutaran lo antes posible.

