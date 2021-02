Cuenta atrás para que las comunidades presenten la declaración informativa de operaciones con terceros

Santa Cruz de Tenerife/ El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife recuerda a las comunidades de propietarios que hayan contabilizado operaciones en 2020 que superen los 3.005,06 euros la obligación de presentar en el mes de febrero la declaración informativa de operaciones con terceros. El plazo finaliza el próximo 1 de marzo, y se refiere a los modelos 347 (Hacienda estatal) y el 415 (Hacienda canaria).



La advertencia se dirige a las comunidades que no cuentan con un administrador de fincas colegiado -profesional que se ocupa de esta y otras obligaciones fiscales,¬ y del cumplimiento de las normativas vigentes-, y son gestionadas directamente por los propietarios, ya que podrían desatender esta obligación o tener dificultades a la hora de cumplimentar correctamente este modelo o en su presentación, que solo se puede hacer por vía telemática.

Las sanciones por incumplir esta obligación, o hacerlo de forma incorrecta, pueden ir desde los 300 euros hasta los 20.000 euros. Si se presentara fuera de plazo sin requerimiento previo de la Agencia Tributaria, la sanción se reduce a la mitad. Y, muy, importante también: la comunidad que no presente esta declaración informativa no podrá ser beneficiaria de subvenciones o ayudas, al no estar al corriente con las obligaciones tributarias.