Arona aplaza el pago de la contribución, da una moratoria a los autónomos y las pymes y les permite fraccionar el abono

Arona/ Los vecinos de Arona podrán no pagar el IBI –o contribución- hasta noviembre. Esta medida, que ya se adoptó el año pasado, vuelve a ponerse en marcha en 2021 para paliar la difícil situación por la que pasa el conjunto de la ciudadanía como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia por la COVID-19.

De esta forma, el período voluntario para abonar los recibos municipales se extenderá desde el 23 de julio hasta noviembre.

En cuanto a la moratoria y al fraccionamiento de impuestos, si esto venía siendo así en el caso de las personas físicas, el Ayuntamiento de Arona ha decidido hoy extenderla a las personas jurídicas –autónomos, pymes y resto de empresas-, que verán aliviada la carga impositiva que soportan por parte de las Administraciones, en este caso la corporación municipal.

Es más, aquellas empresas que cuentas en estos momentos con un aplazamiento del pago de los recibos, podrán anularlo y acogerse a esta nueva fórmula, según el planteamiento que ha sostenido y aprobado la corporación en el marco del pleno del Consorcio de Tributos de Tenerife, del que forma parte y en el que tiene delegada la recaudación de recibos.

Para que esta decisión cobre forma, será necesario que la modificación de la ordenanza aprobada hoy entre en vigor, una vez transcurridos los plazos establecidos legalmente, lo cual está previsto realizar a mediados del mes de abril y que podrá hacerse efectiva a través de la sede electrónica del Consorcio.

José Julián Mena: "Ayudas directas y desbloqueo de áreas como Urbanismo"

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha explicado que "desde el inicio de la crisis económica dijimos que pondríamos en marcha todas las medidas que legal y presupuestariamente fueran necesarias para apoyar a los autónomos, las pymes y el resto de empresas y vecinos del municipio con medidas como las ayudas sociales y el aplazamiento, moratorias y fraccionamiento de impuestos, iniciativas dirigidas a respaldar a nuestro tejido productivo, a lo que se suman otras iniciativas, como el desbloqueo de áreas clave, como la de Urbanismo, en la que, desde que asumí las competencias, hemos puesto en marcha un plan de choque".

Raquel García: "Mantenimiento y creación del empleo en plena crisis"

La primera teniente de alcalde y concejala de las áreas de Hacienda y de Promoción Económica, Raquel García, ha subrayado que "la prioridad para el grupo de gobierno es el mantenimiento y la creación de empleo. Es cierto –ha agregado- que Arona, en el marco de los municipios turísticos, no has sido de los más castigados, pero, sin lugar a dudas, tenemos unas cifras en las que todas las ayudas al tejido productivo son pocas, a lo que hay que añadir medidas que no dependen del Ayuntamiento, pero que son fundamentales, como mantener los ERTES para evitar la destrucción de empleo".