Santa Cruz cede un local municipal para el reparto de alimentos en el distrito Suroeste

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal del distrito, Javier Rivero, y la concejala de Acción Social, Rosario González, visitó el nuevo espacio que permitirá aumentar, desde este mismo sábado, el número de familias que podrán beneficiarse de estas ayudas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la oficina del distrito Suroeste que dirige Javier Rivero, ha cedido un espacio en estas instalaciones a la ONG 7 Islas, precisamente con la finalidad de que pueda ampliar el número de familias vulnerables a las que les presta el servicio de reparto de alimentos, "con la novedad de que, desde este mismo fin de semana, gracias a disponer de más espacio y de nevera y congelador, podrán repartir también productos frescos y congelados, lo que permitirá aumentar la calidad para los vecinos y vecinas que precisan de estas ayudas", anunció el alcalde, José Manuel Bermúdez.



Bermúdez elogió la "imprescindible labor de los voluntarios de esta ONG, a los que habría que homenajearlos a todos y cada uno de ellos y de ellas; esto no es una acción puntual, es tarea de todos los días, incluso en época del confinamiento", por lo que añadió que "nosotros debemos facilitarles al máximo su trabajo solidario; es nuestra obligación como administración, por lo que la cesión de este espacio, en esta oficina que es la más amplia de todo el municipio, permitirá que se beneficie un mayor número de familias".

Por su parte, Javier Rivero justificó la cesión "ante el aumento de peticiones de ayuda alimentaria, debemos estar a la altura de las circunstancias, poniendo a disposición las propias instalaciones municipales para mejorar la prestación del servicio" y argumentó que "además, ha permitido a la ONG introducir refrigeración, de nevera y congelador, por lo que ahora no solo se estregarán alimentos no perecederos, sino también fruta, verdura, yogures, etcétera".

Además, el concejal destacó que "la zona alta del Suroeste, El Sobradillo y La Gallega disponen de este nuevo recurso, que seguirá gestionando el mismo grupo de personas voluntarias que estaban en el local de la AAVV 7 Islas", y añade, además, que esta nueva ubicación "permitirá la posibilidad de que el transporte de los alimentos llegue hasta la puerta del almacén, evitando el tránsito de escalones y la distancia que antes debían salvar los voluntarios y las voluntarias para descargar, por ejemplo, las 3 toneladas que se recibieron el pasado lunes a través de FEGA".

En el terreno de la atención social, Rosario González insistió que, de esta manera, "también se refuerzan las derivaciones de emergencia que se puedan producir, fundamentalmente en este enclave, una zona eminentemente de población trabajadora, de clase media, que está sufriendo los rigores de esta pandemia" y añade que "estas familias padecen una crisis económica y de empleo que ha visto cómo se incorporan a la necesidad de ayudas personas que hasta hace muy poco tenían una situación laboral estable".

González recordó que "el municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 51 entidades de reparto de alimento, lo que supone que las familias vulnerables que precisan de este servicio no tengan que realizar grandes desplazamientos", y puso en valor, además, que "junto con la labor impagable de las voluntarias y los voluntarios de todas las ONGs, el Ayuntamiento da apoyo a través de las tarjetas de alimentos para realizar compras en supermercados, teniendo en cuenta que desde enero hasta ahora se mantienen activas unas 12.000 tarjetas".

