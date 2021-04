Jorge Marichal, pone su cargo a disposición del Comité Ejecutivo de Ashotel tras la sentencia de la Audiencia Provincial

1) Como se puede colegir de las noticias difundidas y de la propia sentencia, la cuestión en litigio se basa en una disparidad de criterios entre la Inspección de Hacienda y mis asesores fiscales, que no comparten el punto de vista sobre el devengo y consecuencias del pago aplazado de una operación puntual que realizó una empresa de la que soy partícipe y administrador mancomunado.

2) Este expediente se remonta al año 2005, en el que la sociedad Marmón Atlantis SL compra un inmueble que, previas transformaciones oportunas, genera nueve apartamentos para la venta.

3) En 2009, finalizadas las obras, se venden los nueve apartamentos por 1,49 millones de euros a una sociedad vinculada; en el momento de la firma se abonan a cuenta 200.000 euros y el pago del resto quedó aplazado a los siguientes seis meses.

4) El precio aplazado no se abonó en el plazo inicialmente previsto en la escritura pública, toda vez que por pacto privado entre las dos sociedades se amplió ese plazo de pago. Fue en ese momento en el que se produce el error técnico de no suscribir ningún documento público que ofreciese fehaciencia de la fecha y aplazamiento por considerarlo innecesario al tratarse de un acuerdo verbal entre las dos partes.

5) Hacienda entiende que no hay aplazamiento válido y, por tanto, se ha producido el devengo del impuesto en su totalidad, mientras que la empresa entendía que, no habiendo cobrado y novada la obligación y generado un nuevo plazo, el impuesto debía devengarse conforme al criterio de pagos aplazados.

6) Al día de las actuaciones no se ha cobrado esa cantidad pendiente, pero Hacienda consideró y acumuló la venta en un solo acto y ejercicio, el cual, por el importe acumulado de la compraventa y su consecuente repercusión fiscal supera la cifra del delito fiscal y remitió las actuaciones al Juzgado, dado que no hubo acuerdo con la Inspección de Tributos en cuanto al criterio interpretativo antes descrito.

7) En ningún momento ha habido intencionalidad por mi parte de defraudar a Hacienda; se trata de una interpretación técnica en la que mis asesores fiscales y yo entendimos que el pago del Impuesto de Sociedades debía realizarse en función de las percepciones del precio aplazado.

8) Nuestra tesis, que fue defendida ante los tribunales, no ha prosperado y, por tanto, el Juzgado y la Sala han aplicado el criterio de Hacienda, dada la vinculación entre las sociedades.

9) La multa ya satisfecha es de 585.895 euros y la cuantía reclamada del Impuesto de Sociedades a la empresa Marmón Atlantis SL es de 292.947 euros con los intereses de demora que ascienden a 200.000 euros. Todas esas partidas están abonadas a la Agencia Tributaria desde el momento en que se exigieron.

10) He acatado y cumplido la decisión judicial, como no puede ser de otra manera, pero no la comparto, por cuanto nos encontramos ante un claro supuesto de disparidad de criterios en la aplicación de la norma fiscal, sin que obviamente haya existido dolo ni intencionalidad alguna. Es más, la defensa del asunto así lo sostuvo desde el primer momento, siendo el caso de que nunca tenía que haber accedido este asunto al Juzgado, quedando en lo que debía ser una pugna o controversia en el orden administrativo-tributario.

11) Por ello, con este comunicado trato de ofrecer objetividad y confirmar que se trata de un asunto de naturaleza estrictamente tributaria, derivada de una disparidad de criterios en un hecho y operación puntual, ajena a mi actividad pública y a las organizaciones que represento. No obstante, entiendo que, debido a mi proyección pública, por los cargos que ostento en las diferentes organizaciones empresariales, este asunto tiene una trascendencia mediática importante, lo que ya ha sido comunicado a los órganos representativos de asociaciones y organizaciones en la que participo. Adoptaré la decisión más adecuada, como siempre he hecho, para los intereses de las asociaciones a las que represento.

Jorge Marichal

COMUNICADO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ASHOTEL

El Comité Ejecutivo de Ashotel, reunido de forma extraordinaria y urgente en la tarde de ayer, a petición de su presidente, Jorge Marichal, quiere hacer público el siguiente comunicado:

Reunido a la vista de las informaciones publicadas en el día de ayer, sus integrantes escucharon con atención los detalles que Jorge Marichal les trasladó sobre la sentencia de julio de 2019 del Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, confirmada, notificada y publicada en mayo de 2020 por la Audiencia Provincial sobre un caso particular que afecta estrictamente a su persona.

Al término de su exposición, el presidente puso su cargo a disposición del Comité y, a continuación, se retiró de la reunión. Los miembros del Comité, por su parte, valoraron y agradecieron la información aportada por Marichal (ya difundida por él en un comunicado público) y manifestaron su apoyo unánime, al tiempo que acordaron solicitarle su continuidad al frente de la Presidencia de Ashotel. Las razones que para el Comité avalan esta petición unánime son, entre otras, las siguientes:

1) Su liderazgo, formación, pasión, capacidad, dedicación y ganas que ha destinado a Ashotel desde su primera elección, en noviembre de 2011.

2) Su gestión ha perseguido siempre un objetivo de bien común de la Asociación y del sector turístico canario, una característica que ha prevalecido en todo momento en su labor diaria.

3) El Comité Ejecutivo considera que un asunto de ámbito estrictamente particular no debe interferir en la labor diaria de Ashotel y opina que Jorge Marichal es un excelente valor en la representación del empresariado turístico hotelero, demostrado con creces a lo largo de estos más de 10 años al frente de la Presidencia.

4) Ashotel es una organización empresarial de ámbito privado sin ánimo de lucro que actúa en el marco de sus competencias; es respetuosa con las circunstancias relativas al ámbito particular de sus asociados y tiene autonomía propia para la toma de sus decisiones.

Comité Ejecutivo de Ashotel