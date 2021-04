El CEST considera un acierto, que el Gobierno de Canarias, asuma las competencias para la gestión del litoral

Tenerife/ Si algo pone de acuerdo a todos los agentes económicos sociales y políticos, sean del signo que sean, es la conflictiva gestión del litoral que se ha llevado hasta la fecha.

"No puede ser más acertada la medida adoptada por el gobierno del presidente Torres". Así de contundentes y categóricos se han manifestado los empresarios del Sur con respecto al anuncio del ejecutivo de asumir el traspaso de las competencias en materia de gestión del litoral, iniciando este proceso y esperando culminarlo en el mes de junio.



Es una de las reivindicaciones históricas del CEST, desde la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2018 y que no ha dejado de manifestarse en todos los foros y reuniones a los que asisten sus representantes.

"Este traspaso de competencias no es un capricho, es una necesidad. La gestión de costas, hasta la fecha, ha perjudicado gravemente a los canarios y a la competitividad de nuestro destino turístico", manifiesta el CEST. Factores como la lejanía de Madrid, la lentitud en responder a las necesidades de Canarias, el desconocimiento de nuestro litoral, del funcionamiento de nuestras playas artificiales y las singularidades de nuestra industria turística, han supuesto la toma de decisiones por parte del órgano de Costas que han perjudicado gravemente nuestra competitividad, al tejido empresarial, a la recaudación tributaria del Ministerio de transición Ecológica del Gobierno de Canarias y de los Ayuntamientos Canarios. Es incalculable el daño producido a la creación de empleo que el permanente conflicto, en la gestión del litoral, ha producido en la sociedad canaria.

Ahora esperamos del Gobierno Canario una nueva sensibilidad en el tratamiento de esta parte, extremadamente importante de nuestro territorio y esperamos aportar, desde nuestra posición, ideas y soluciones a los terribles problemas e inconvenientes que actualmente sufrimos. No cabe duda que la cercanía y el conocimiento de la administración canaria va a suponer un nuevo impulso, lo cual nos llena de ilusión y merece todo nuestro apoyo. La llegada del ministro Iceta ha supuesto un impulso y una oportunidad para desbloquear esta negociación que ha sido gestionada de manera positiva por el presidente Torres.

Para el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, los criterios de respeto y preservación del ecosistema son fundamentales para el sello turístico de Canarias, que todos los agentes y empresas que operan en el sector defienden y apoyan como una de las fortalezas de la competitividad de nuestra industria turística a nivel mundial. Debemos mantener nuestro liderazgo con los nuevos productos y experiencias que demanda el turismo del siglo XXI que exige el máximo respeto al medioambiente, sin olvidar el derecho que la sociedad canaria tiene a disfrutar de nuestro litoral con la calidad y los servicios adecuados.

