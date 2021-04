Los ediles "rebeldes" del PSOE y la oposición paralizan obras y obligan al pago de indemnizaciones millonarias

-El portavoz municipal, Leopoldo Díaz Oda, ha recordado a los miembros de todos los grupos que "no han dejado de hacerse fotos y vídeos en redes diciendo y explicando a los vecinos la necesidad de obras como la de la cubierta del polideportivo de Las Galletas, el centro cívico de esta localidad, la urbanización de la zona deportiva de Valle San Lorenzo o el centro cultural de Buzanada", para "ahora, cargarse todos estos proyectos. ¿Cómo se lo van a explicar a los vecinos? ¿Con qué cara? ¿Cómo? Todo esto -ha agregado- a pesar de que han tenido un mes para hacer propuestas y no han hecho ni una. Ni una. ¿Es que acaso no se presentaron a las elecciones con un programa electoral? Ahora le explican a los vecinos por qué se van a parar las obras que ya empezaron en Valle San Lorenzo porque lo único que les preocupa, que les obsesiona, es que las impulse el señor Mena. Eso les da miedo", ha insistido.

Concejales del Grupo Socialista de Arona han roto hoy la disciplina de partido y han unido sus votos, nuevamente, a los de la oposición: Partido Popular, Coalición Canaria, Ciudadanos por Arona, Sí Podemos Arona y un edil no adscrito. Luis García. Todo ello con el objetivo de paralizar un conjunto de obras en Arona Casco, Las Galletas, Valle San Lorenzo, El Fraile, Las Rosas, Buzanada y Playa de las Américas. Todos ellos trabajos que esos partidos han venido reclamando desde hace meses e, incluso, años.

En concreto, se trata de 4,5 millones de euros en inversiones que habrá que paralizar e, incluso, exponen al municipio a indemnizaciones millonarias a las empresas adjudicatarias.

De esta forma, los ediles Dácil León, Yurena García, Elena Cabello y Juan Sebastián Roque han sumado sus votos para votar afirmativamente a una enmienda que deja paralizadas estas obras: acondicionamiento del césped artificial del estadio Antonio Domínguez de Playa de las Américas, mejoras en el polideportivo de Arona Casco para la práctica de hockey, cubierta del pabellón de Las Galletas y Centro Cívico de esta localidad, reforma del campo Dionisio González de El Fraile, parque urbano de Las Rosas, Centro Cultural de Buzanada o urbanización de la zona deportiva de Valle San Lorenzo. Por su parte, José Luis Gómez y Pura Martín han facilitado la paralización mediante su ausencia de la votación. Ambos tienen responsabilidad de gobierno.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Francisco Niño, se ha ausentado en el momento de la votación, contabilizando su voto como abstención, al haber estado presente durante la deliberación. Esta abstención se suma a las siete en el mismo sentido de la disciplina de voto oficial del PSOE.

En total, 15 síes, 8 abstenciones y dos ausencias que han sacado adelante paralizar la inversión pública en Arona, en obras altamente demandadas por los vecinos.

Leopoldo Díaz Oda: "Sí Podemos Arona pone su logo junto al del PP"

El portavoz del gobierno municipal, Leopoldo Díaz Oda, se ha dirigido a la edil de Sí Podemos Arona, Antonella Aliotti, para reprocharle que "ponga su logo junto al del PP y Ciudadanos para acabar con las propuestas de otros sin hacer ni una sola aportación. Debería explicar eso a sus votantes", ha insistido. "En un mes -ha agregado- no ha tenido tiempo para hacer propuestas, a pesar del trabajo ingente que hemos hecho. Sin embargo, no ha propuesto absolutamente nada. Eso no tiene nombre. Debe explicárselo a sus votantes".

Partido Popular: Paralización de los proyectos en Las Galletas

Díaz Oda ha recordado a los miembros del PP, encabezados por su portavoz, Águeda Fumero, que "no ha dejado de hacerse fotos y vídeos en redes diciendo y explicando a los vecinos la necesidad de obras como la de la cubierta del polideportivo de Las Galletas y el centro cívico de esta localidad, criticando al gobierno municipal para "ahora, cargarse todos estos proyectos. ¿Cómo se lo van a explicar a los vecinos? ¿Con qué cara? ¿Cómo? Todo esto -ha agregado- a pesar de que han tenido un mes para hacer propuestas y no han hecho ni una. Ni una. ¿Es que acaso no se presentaron a las elecciones con un programa electoral? Ahora, mañana, explican a los vecinos por qué se van a parar las obras que ya empezaron en Valle San Lorenzo o por qué se paran obras que lleva meses exigiendo en sus vídeos", ha insistido.

"Lo que les preocupa es que lo impulse José Julián Mena"

El portavoz municipal fue desgranando los proyectos que habrá que paralizar y sobre los que Arona deberá afrontar indemnizaciones para explicarle a los concejales socialistas posicionados en contra, así como a los del PP, CC, CxA, Ciudadanos, Sí Podemos Arona y grupo de no adscritos, Luis García, que "hemos hecho un trabajo ingente, con la posibilidad de sumar todo lo que han querido. No teníamos límite y ninguno de ustedes ha sido capaz, en un mes, de traer un solo proyecto. Eso sí -ha explicado-, se cargan sin problemas el trabajo de los demás. Para ustedes no es importante Valle San Lorenzo, ni el centro cultural de Buzanada, ni el parque urbano de Las Rosas. Nada de eso es importante, sino únicamente su preocupación por el hecho de que lo impulse el señor José Julián Mena. Eso es lo que les preocupa, a pesar de que no han parado de darse golpes de pecho en las redes sociales".

José Julián Mena: "Irresponsabilidad y castigo a los vecinos de Arona"

Por su parte, el alcalde de Arona, José Julián Mena, ha explicado que "la ruptura de la disciplina de voto en el Grupo Socialista y la actitud de la oposición es un suicidio político que se comete con alevosía y con toda la intención de dañar a los vecinos del municipio, que dudo que podamos olvidar el día de hoy, en el que se debía votar un plan para sacar al municipio de la crisis social y económica por valor de 13,4 millones de euros".

"Lo más sorprendente –ha agregado- es que los compañeros que han votado en contra habían prometido y publicitado durante meses su intervención y méritos en sacar adelante obras en contra de las cuales han votado esta tarde, un engaño que no podrá ser olvidado por los vecinos, que serán los que, finalmente, acabarán pagando las indemnizaciones que supondrán la parálisis decidida hoy en el pleno".

"Nula capacidad de trabajo por el interés general"

Tanto el alcalde como el concejal del gobierno, Leopoldo Díaz Oda, han calificado la decisión de "un error histórico, que indica una nula capacidad de trabajo por el interés general de Arona de estos representantes, mostrando una falta absoluta de proyecto político y dañando a los vecinos de todos los núcleos, desde el Casco a Buzanada y de Las Galletas a Valle San Lorenzo o El Fraile, incumpliendo compromisos que los propios concejales que hoy han votado en contra habían expresado en público, lo que da cuenta del valor de sus promesas. Todo ello –han agregado- además de las indemnizaciones a las que se expone Arona ante esta irresponsabilidad".