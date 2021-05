Arriaga: "La nueva rotonda de Las Chafiras sigue a la espera del Ayuntamiento de San Miguel"

Tenerife/ El vicepresidente primero y consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife explica que la institución insular no ha podido sacar adelante la obra, pese a que cuenta ya con el proyecto y con la dotación presupuestaria para este año.

"El Cabildo de Tenerife tiene el proyecto, se está en disposición de tramitar su aprobación, así como iniciar el procedimiento de licitación de las referidas obras de construcción, pero no ha habido ningún tipo de movimiento por parte del Ayuntamiento. No nos han entregado los terrenos necesarios para poder continuar gestionando administrativamente el expediente que permita ejecutar esta importante obra", afirma el consejero insular, a lo que añade: "Llevamos más de un año requiriendo de manera reiterada al Ayuntamiento la cesión de los terrenos. De no aportar San Miguel la solución de inmediato, podría perderse el dinero previsto para la construcción de la rotonda."

Por su parte, el director insular de Carreteras, Tomás Félix García, recuerda que con esta actuación se dará más fluidez al tráfico que circula por el polígono de Las Chafiras en su incorporación a la TF-1, actualmente uno de los puntos que más congestión registra a diario en las carreteras insulares. "La nueva rotonda contribuirá a mejorar los tiempo de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de la circulación", señala.

Una obra, complementaria del enlace de Oroteanda que lleva a cabo el Gobierno de Canarias, que supondrá una inversión estimada de 2.172.577 euros y un plazo de ejecución de 8 meses, lo que representaría una actuación integral en el actual enlace de Las Chafiras. La nueva glorieta mejoraría y regularía la comunicación entre la carretera insular TF-65 y la avenida de Modesto Hernández González, que será la puerta de entrada al lado oeste del polígono de Las Chafiras.

Además, se aprovechará esta ejecución para revisar y remodelar la conexión entre la TF-65 y la avenida de El Guincho, que es el acceso principal a la zona de Golf del Sur y Amarilla Golf. Este es un núcleo turístico importantísimo de la costa de San Miguel de Abona.