CESHA denuncia la mala gestión de AENA en Tenerife Norte

Tenerife/ En febrero de 2021 la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo (CESHA) denunció en la Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife las obras que emprendía AENA en el patio de entrega de equipaje de Tenerife Norte.

El sindicato alegaba que éstas carecían de justificación, aumentaba los esfuerzos o carga física de los trabajadores del handling, retrasa la fluidez de las operaciones (refiriéndose a la entrega del equipaje de los vuelos de llegada a este aeropuerto) y no se ajusta a las propuestas preventivas del documento DIPRL EXA 46.



En el documento dirigido a la Inspección, CESHA sugiere que AENA se acoja a la Ley de Riesgos Laborales (en concreto al DIPRL EXA 45) que habla de poner bolardos para proteger a personas de los vehículos y no las viguetas de hierro que suponen peligro para las personas y los equipos. Además, el sindicato recuerda que una visita de la Inspección en 2014 obligaba a adecuar otras zonas de trabajo en este aeropuerto y estas obras no se han acometido a día de hoy.

A raíz de dicha denuncia se paró la obra de las viguetas de hierro y se retiraron las que ya habían sido instaladas. Pero ahora, a finales de julio, AENA a retomado su idea y ya hay un 20 % de los hipódromos con la vigueta instalada, a pesar de la intervención del organismo laboral a principios de este mismo año. Esto significa que junto a los riesgos ergonómicos o de contusiones serias que supone para los trabajadores hay aparejados graves problemas con respecto al tiempo de entrega del equipaje, que podría aumentar hasta duplicarse.

CESHA, manifiesta mucha preocupación por la mala gestión de AENA y advierte que estas acciones van a frenar el número de operaciones en un aeropuerto que debería haber crecido en otros aspectos para soportar el tráfico que tiene ahora mismo; y que estas acciones lo harán retroceder, con la consiguiente pérdida de líneas y puestos de trabajo en todos los sectores que se beneficiaban por un volumen que no paraba de crecer.

