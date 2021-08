San Miguel invierte 439.770 € en el acondicionamiento de Costa Romba y Charco de Archiles-Playa del Barranco

Así, ya han sido adjudicados estos trabajos de acondicionamiento de accesos al mar y paseo en la costa de Punta Romba-Golf del Sur, por 243.960 €; y el acondicionamiento de accesos y solárium Charco de Archiles-Playa del Barranco, por un valor de 192.810 €. Unas obras que se pretenden comenzar en breve y que serán asumidas íntegramente por el consistorio sanmiguelero a través de su remanente líquido.

En lo que respecta a Punta Romba, que es el tramo de paseo que va desde el Hotel Naútico hasta el Hotel Vincci Tenerife Golf, se desarrollarán actuaciones tales como la mejora del mobiliario urbano -sustituyendo el deteriorado y completando el resto- el incremento y mejora de las condiciones de accesibilidad y la creación de áreas estanciales vinculadas al paseo, destacando la rehabilitación con nueva pavimentación, iluminación y barandillas en diferentes tramos. En este sentido, González explica que en la actualidad "el paseo marítimo es discontinuo y heterogéneo, no es accesible para personas con movilidad reducida y, dada su antigüedad, se encuentra muy deteriorado por el ambiente salino, tanto el pavimento, como barandillas y mobiliario urbano". Es por ello que "todas las intervenciones que proponemos están encaminadas a facilitar la accesibilidad y el disfrute del litoral en condiciones de seguridad, así como a su cuidado paisajístico, mejorando y unificando la imagen turística de la costa".

En cuanto a Charco de Archiles, los trabajos consistirán en la ejecución de una plaza amplia de acceso al mirador, paseo accesible, terrazas para la previsión de kioskos, solárium y duchas, sendas y accesos a la playa. Unas obras con las que, entre otras medidas, "se pretende hacer frente a la situación actual, teniendo en cuenta que el sendero no cumple ni en accesibilidad ni en anchos mínimos, no está adecuadamente iluminado, no posee programación de usos y los accesos al mar tampoco están resueltos, exceptuando un sendero que baja a la playa en el que se han suavizado las pendientes con una rampa escalonada de picón", explicaba González.

En definitiva, actuaciones que darán un valor añadido a todo este entorno costero del municipio, para el disfrute de residentes y visitantes.