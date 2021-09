La Cámara lamenta que AENA no priorice el aeropuerto de Tenerife Sur en el DORA II

Tenerife/ Tras su aprobación en el día de ayer en Consejo de Ministros, desde la entidad cameral lamentan que no se hayan aplicado "cambios de calado" en la planificación de los próximos años del aeropuerto de Tenerife Sur.

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife lamenta que el Estado no haya tenido en cuenta, en el Consejo de ministros celebrado en el día de ayer, la demanda de los agentes sociales, económicos y políticos de Tenerife para que en el Consejo de AENA se adoptaran los cambios solicitados para incluir la redacción y el arranque de la inversión en el DORA II para acometer el Proyecto Integral del Aeropuerto de Tenerife Sur. Unos cambios que permitirían mejorar su competitividad además de adecuarse a la excelencia turística que se quiere y se debe ofrecer en un destino de referencia turística internacional como es Tenerife.

"A falta de ver el documento publicado, si no se han realizado cambios en la planificación para Tenerife Sur, seguiremos teniendo un aeropuerto de segunda, con las consecuencias que ello acarrea", afirma Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio provincial. "Nos gustaría que AENA entendiera las consecuencias positivas que traería disponer de un aeropuerto de calidad, no solo a nivel turístico sino en el conjunto de la economía de esta y otras islas. Tener un aeropuerto poco competitivo supone una merma en el desarrollo económico, algo que ahora mismo es fundamental, por lo que se ve que Tenerife Sur, finalmente, no era una prioridad para el gestor aeroportuario".

El pasado viernes diferentes representantes empresariales, sociales y políticos acudieron a una rueda de prensa conjunta celebrada en el Cabildo de Tenerife, donde quedó en evidencia el consenso que existe en la isla respecto a la necesidad de disponer de un aeropuerto mejor que, tal y como apuntó Sesé, "es lo primero y lo último que ven los turistas, por lo que apostar por Tenerife Sur es apostar por el Estado". Una apuesta que afectaría tanto al ámbito promocional ya que se estaría apostando también por la Marca España, como en el ámbito económico, al ser este es uno de los pocos aeródromos rentables del conjunto nacional.

Pendientes de que se publique el DORA II con las diferentes actuaciones a realizar, desde el ente cameral insisten en el poco interés mostrado por parte de AENA, que ha "desoído la petición de toda la isla" y, salvo modificación, no parece que con las inversiones previstas en los próximos años pretenda acometer las inversiones que realmente necesita esta infraestructura tan estratégica para la isla.