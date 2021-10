El Gobierno de Arico reitera al Cabildo que hay que encontrar una solución política para resolver el conflicto por el PIRS

Arico/ El grupo de gobierno sigue firme en su intención de recibir una compensación del Cabildo por albergar el Complejo Ambiental, asimismo, pide al PSOE de Arico que piense "en lo mejor para su municipio y no para su partido".

"Si el jueves no hay voluntad para negociar tendremos motivos para pensar que quieren dejar a Arico en la cuneta". Así de firme se mostraba el alcalde de la localidad tinerfeña, Sebastián Martín acerca de las declaraciones vertidas por el consejero insular de área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, que afirmó la semana pasada que el convenio entre ambas administraciones había expirado.



Durante la celebración de la sesión plenaria del pasado viernes, en el cine de Arico Viejo, el PSOE de Arico, liderado por Olivia Delgado, solicitaba una moción al equipo de gobierno municipal para que renegociara el Convenio de las Deseconomías con el Cabildo y afirmando que tampoco se había tenido intención de negociar con él. Como respuesta a estas declaraciones, el concejal de Obras y Servicios, Juan José Armas le replicó que "esa moción no se tiene que solicitar al ayuntamiento, es al Cabildo a quien se le debe exigir ya que el PIRS es de competencia insular".

A este respecto, el concejal de Urbanismo, Andrés Martínez, reclamó a la líder de la oposición que "los intereses políticos de su partido no pueden estar por encima del bienestar de Arico" y que "debe decidir de qué lado está, de su partido o de su municipio". En esta línea, el concejal de Hacienda, Víctor García, le recriminó a Delgado que se reuniese con el Cabildo "a espaldas" del resto de miembros de la corporación afirmando que ignoraban totalmente la existencia de esa reunión hasta el día de su celebración.

Los argumentos de los ediles fueron apoyados por el alcalde del municipio quien, durante una entrevista en Onda Tenerife, sentenciaba que "hemos solicitado por activa y por pasiva una reunión con el Cabildo desde el mes de enero en el que se le envió una carta formal solicitando una reunión con el presidente". Asimismo, recalcaba que el contacto entre ambas instituciones ha sido continuado "hemos intercambiado llamadas y WhatsApp, ha sido el propio presidente del Cabildo quien me ha pedido aplazar la fecha de la reunión por motivos de agenda hasta este momento".

En este sentido, el alcalde lanzó una pregunta al aire "Si todos los presidentes y alcaldes lo han podido hacer, ¿Cuál es la dificultad para hacerlo ahora?". Por ello, ha comentado que espera que tenga lugar esa reunión y que "por parte del ayuntamiento tendemos nuestra mano al Cabildo para solucionar este asunto" añadiendo que "cuando hay voluntad política se buscan las vías jurídicas y técnicas, que las hay, para que esa compensación se pueda materializar". Finalizando con una rotunda afirmación: "nosotros queremos pensar que no hay voluntad de hacer daño y evitar el desarrollo de nuestro municipio, pero viendo determinadas actuaciones tenemos dudas".

