El Aeropuerto de Tenerife Sur pone en servicio cinco nuevas puertas de embarque y un control de pasaportes

Tenerife/ Con una inversión de 6,1 millones de euros, el Aeropuerto adapta la T2, ahora denominada zona C, ampliando su superficie en 5.000 m².

El Aeropuerto de Tenerife Sur pone en servicio hoy cinco nuevas puertas de embarque de las seis existentes en la zona C (antes denominada Terminal 2), con el objetivo de ampliar la superficie destinada a este propósito en la instalación aeroportuaria y mejorar la eficiencia y comodidad de los pasajeros. Además, también entra en funcionamiento un nuevo control de pasaportes de salida en esta misma área.



Las seis puertas de embarque de la zona C, junto a las cuatro que estarán ubicadas en el edificio de conexión, se añaden a las 16 ya existentes, sumando un total de 26 en todo el Aeropuerto.

La adaptación de la zona C, que cuenta con una inversión de 6,1 milones de euros y que amplía la superficie aeroportuaria en 5.000 metros cuadrados, llevará aparejada otras mejoras en este espacio, como la puesta en marcha de 32 nuevos mostradores de facturación, que se sumarán a los 87 actuales.

El nuevo control de pasaportes puesto en funcionamiento hoy en la zona C, junto con otro que se puso en servicio el pasado julio para las puertas A de embarque en la terminal original del Aeropuerto, ha supuesto una inversión de más de 1,3 millones de euros.

Las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el Aeropuerto de Tenerife Sur duplican la superficie operativa de facturación y embarque y amplian la capacidad general del Aeropuerto, que pasará de 13 a 16 millones de pasajeros al año, con lo que la infraestructura estará en plenas condiciones de atender la demanda presente y del futuro próximo.

Estos trabajos están recogidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2017-2021, que contemplaba 140 millones de euros de inversión para el Aeropuerto y que finalizará con 152 millones de euros invertidos. Las obras culminarán en el primer trimestre de 2022, dando lugar a una gran área terminal única. Esta intervención supone la mayor ampliación y modernización del Aeropuerto de Tenerife Sur en toda su historia.

