Casi medio millón de euros para la nueva fase de asfaltados en Guía de Isora

Guía de Isora/ Tras un exhaustivo estudio de las zonas afectadas y en respuesta a la demanda de vecinos y vecinas, el Ayuntamiento inicia los trabajos de asfaltado y señalización viaria en las medianías y zonas altas del municipio.

Se arreglarán en primer lugar una serie de vías urbanas en Acojeja (c/ Teide, parte de Vistabella, y Viradero); Tejina de Isora (c/La Milagrosa, Aveti y Cruz Alta); Fonsalía (c/ Los Tarajales); Chío (c/El Balo y La Asomadita); Chiguergue (c/ Valencia, Callejón Viejo y San Roque); Guía casco (c/Las uvas y Garañones).