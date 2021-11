Arona logra la autorización para la instalación de cámaras de videovigilancia en El Fraile

El Fraile contará con cámaras de videovigilancia. El Ayuntamiento de Arona ha logrado esta semana la autorización de la delegación del Gobierno en Canarias, para instalarlas, tras años de reivindicaciones de los vecinos y vecinas del núcleo urbano. El actual grupo de gobierno se comprometió con la ciudadanía, no solo con la incorporación de cámaras, también con la reapertura de la Oficina de Seguridad de El Fraile. Esta última ya es una realidad desde que volviera a entrar en funcionamiento el pasado mes de marzo.

Hay que destacar que este año, además, el Ayuntamiento de Arona logró la autorización para colocar cámaras de videovigilancia en la zona conocida como Las Verónicas, en Playa de las Américas, una reivindicación histórica de los y las comerciantes y empresarios de la zona, y que ya cuentan con financiación.

Los trámites para estas dos instalaciones fueron iniciados en el anterior mandato, cuando el alcalde, José Julián Mena, se reunió con la entonces delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, en El Fraile en 2018, durante la celebración de una Junta Local de Seguridad en el que este fue uno de los principales puntos a tratar. En mayo de 2019 se produjo otro encuentro con el subdelegado del Gobierno, Javier Plata.

Ya en el actual mandato, el concejal del área de Seguridad, Francisco Marichal, ha impulsado la instalación de las cámaras en diferentes puntos de Arona. La zona de Las Verónicas fue la primera en lograr la autorización y ahora se le une El Fraile.

La autorización de cámaras de este tipo requiere no solo de la petición del municipio y de la autorización de la Delegación del Gobierno, sino de una tramitación que incluye informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local y la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Canarias.

Gracias a esta, Arona podrá instalar un total de 16 videocámaras fijas en las zonas más demandadas por los vecinos y vecinas del núcleo de El Fraile.

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Arona ha reforzado notablemente la seguridad en el municipio, con la incorporación de 31 agentes de la Policía Local, el primer incremento en más de una década, la ampliación de horarios en la oficina de seguridad de El Fraile o la incorporación de más de una quincena de vehículos, entre otras medidas.

El alcalde de Arona, José Julián Mena ha explicado que "después de años de reivindicaciones y de promesas, un trabajo serio y riguroso en materia de seguridad ha permitido al municipio dar un importante paso adelante con el refuerzo de la seguridad y de apuesta por la modernización. Tanto las cámaras en Las Verónicas como en El Fraile fortalecen a Arona como un municipio seguro para sus residentes y para las personas que nos visitan cada año".

Por su parte, Francisco Marichal, concejal de Seguridad, subraya que "desde el inicio del mandato no hemos dejado de avanzar para hacer de Arona un municipio y un destino turístico seguro y fiable, reforzando notablemente el número de efectivos y los medios materiales de la Policía Local. Tenemos que seguir trabajando de la mano del resto de Administraciones, que no han dejado de colaborar y de prestarnos su apoyo".