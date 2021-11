Arona urbaniza el entorno de los tres complejos deportivos de Valle San Lorenzo con una transformación integral

Las obras de la Ciudad Deportiva de Valle San Lorenzo van a buen ritmo. Este proyecto, impulsado desde el Área de Obras, dirigida por el concejal Leopoldo Díaz Oda, dotará a esta zona del núcleo más poblado de las medianías de Arona de una de las grandes demandas de la población: una zona de aparcamientos. Además, también aportará alumbrado público, espacios ajardinados, una parada de guaguas, un paseo adaptado para el tránsito de personas con movilidad reducida, cumpliendo con el Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas y mobiliario urbano.

Con una inversión de 1.305.400 euros, esta iniciativa, enmarcada en el programa Arona avanza, da continuación al impulso del Ayuntamiento de Arona en inversiones que generen no solo la modernización del municipio sino su recuperación y reactivación económica, en unos momentos de crisis derivada de la pandemia por coronavirus.

José Julián Mena, alcalde de Arona, afirma que "la nueva Ciudad Deportiva de Valle San Lorenzo será un revulsivo, no solo para este núcleo, sino para las medianías del municipio. Estas obras son un ejemplo del trabajo y esfuerzo que se está realizando desde el Ayuntamiento para impulsar la inversión pública, para dotar a Arona y a sus vecinos y vecinas, de nuevos espacios públicos que beneficien y mejoren la vida de todos y todas. Modernizar el municipio e impulsar la creación de empleo, que es fundamental en estos momentos".

Por su parte, el concejal de Obras Leopoldo Díaz Oda señala que "esta iniciativa da un último impulso para la integración del pabellón, que quedará unificado al espacio del terrero de lucha y el campo de fútbol, en un espacio acorde a lo que merece Valle San Lorenzo, sus infraestructuras deportivas y su ciudadanía. Se trata de una modernización de la zona, que estará dotada no solo con una zona de aparcamientos, resolviendo así una importante reivindicación vecinal, sino también de un paseo accesible sin barreras, zonas ajardinadas... Será un impulso clave para el núcleo".

Francisco Marichal, concejal de Deportes, hizo hincapié en "la importancia del deporte en Arona. No solo para nuestros vecinos y vecinas, sino para los y las deportistas de Europa que cada año nos visitan para sus entrenamientos de invierno. Estas obras de modernización del entorno del pabellón, el terreno de lucha y el campo de fútbol de Valle San Lorenzo, y el resto de mejoras que se están realizando en las instalaciones deportivas de otros núcleos, ofrecen a nuestros deportistas unas infraestructuras de calidad".