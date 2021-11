El Cabildo y el Ayuntamiento trabajan en la construcción de un nuevo auditorio en Adeje

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje trabajan para que el municipio sureño cuente con un nuevo auditorio a finales del próximo año. El consejero de Cultura, Enrique Arriaga; el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, y el director insular de Cultura, Alejandro Krawietz, realizaron ayer [lunes 15] una visita a la obra para contemplar el estado de los trabajos que se efectúan y que tienen un coste superior a los 8 millones de euros. La financiación será aportada en un 61 por ciento por la Corporación insular (4,95 millones) y el 39 restante (3,17 millones) saldrá de las arcas municipales.

La nueva infraestructura se levanta sobre el antiguo teatro de la localidad y el proyecto actual destaca por un equipamiento en el que sobresalen las dos salas de espectáculos, con aforos de 500 y 120 personas, respectivamente.

Arriaga destaca que "desde el Cabildo hemos sido sensibles a la petición recibida por parte del Ayuntamiento de Adeje, que ha decidido modificar el proyecto inicial que se había incluido en el Plan de Infraestructuras Culturales". "Esta nueva propuesta", añade el consejero de Cultura, "supone un incremento de más de tres millones y medio de euros respecto a la aportación del Cabildo, que llega prácticamente a los cinco millones, pero estamos convencidos desde las dos administraciones que será una infraestructura capaz de atender la demanda necesaria en el municipio".

Para Rodríguez Fraga, "hablamos de un proyecto de mucho interés para Adeje que va a reconvertir una instalación que ya no reunía las condiciones mínimas para la programación cultural de nuestro municipio en un complejo multiusos de gran nivel, que respeta las necesidades técnicas para el desarrollo de teatro y música" y añadió que "debemos agradecer al Cabildo no solo el apoyo económico sino el interés real de que el recinto, desde su arquitectura hasta su equipamiento, estén al nivel que se requiere. Debemos pensar que cuando reabramos el teatro no solo se trata de mejorar nuestra agenda cultural sino también de dinamizar y generar economía en el caso de Adeje en torno a la actividad cultural que aquí se genere".

