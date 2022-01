El Pleno de Tacoronte aprueba con el voto de 2/3 de los concejales el nuevo Reglamento Orgánico del Municipio

Tacoronte/ La sesión ordinaria del Pleno de Tacoronte correspondiente al mes de enero, celebrada la pasada semana, aprobó por tres cuartas partes de sus miembros el nuevo Reglamento Orgánico de la institución.

La propuesta del Grupo de Gobierno, conformado por Nueva Canarias, PSOE y Sí se puede, está sustentada, en una gran parte de sus contenidos, en textos legales de administración y gestión de las administraciones locales, conformando un documento de organización cuyo articulado se asemeja o está dentro de los mismos parámetros legales de las corporaciones locales que ha aprobado sus propios reglamentos.



Este Reglamento Orgánico está conformado por 126 artículos y 3 disposiciones, y en el mismo se regula el funcionamiento democrático y administrativo del Ayuntamiento de Tacoronte.

La Corporación ha experimentado en los dos últimos años de mandato, dentro del Plan Normativo estipulado por el Gobierno local actual, la mayor reordenación y actualización de la historia del Consistorio en lo que respecta a sus normas, ya que "la mayor parte de las ordenanzas estaban obsoletas". De esta manera, el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz Armas, ha manifestado que el nuevo Reglamento Orgánico, que ha contado con el respaldo de 4 de las 6 formaciones políticas del Pleno municipal, viene a regular el funcionamiento interno, tanto de los órganos colegiados como los individuales.

Apuntó que lo forman un compendio de la Ley de Bases de Régimen Local; el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y de la Ley Canaria de Municipios, por lo que "sirve también para que los representantes públicos lo puedan utilizar como manual para no recurrir a los tres textos normativos". En este sentido, el mandatario municipal señaló que el nuevo Reglamento supone un instrumento de consulta legal en cuanto a, entre otros aspecto, el acceso a de los derechos de los concejales, las obligaciones, prerrogativas, posibilidades que tienen los grupos políticos, constitución de las comisiones, de los plenos y demás órganos locales.

Además, el alcalde indicó que los tres marcos legislativos ya aprobados en los que se sustenta el nuevo reglamento, vienen a representar entorno al 93% de su articulado, por lo que su cumplimiento es obligado por parte de todos los representantes públicos. Asimismo, recordó que para la elaboración de esta norma también se ha realizado "un trabajo concienzudo de derecho comparado", tomando como referencia los reglamentos orgánicos de Tenerife y otros municipios canarios, dirigiendo la norma a la forma de conformar debates o a la constitución de organismos que pudieran servir de ejemplo para Tacoronte.

En este sentido, ese análisis ponderado de la regulación de las corporaciones, favorece que a partir de este momento, por ejemplo, los plenos en Tacoronte "serán más ágiles y dinámicos", mediante una participación más tasada de los grupos, "puesto que es lo que buscaba el Grupo de Gobierno, que además ha contado con un respaldo de 14 de los 21 miembros del Pleno (66.66%), lo que se traduce en 4 de las 6 formaciones del Consistorio (PSOE, Ciudadanos, Nueva Canarias y Sí se puede). "Son dos tercios de la Corporación, lo que demuestra que es una herramienta necesaria, consensuada y posible", añadió Díaz Armas.

El alcalde indicó que el Grupo gobernante ha pretendido con esta iniciativa, que en el caso de constitución de comisiones y de otros órganos o cualquier solicitud de un concejal o concejala, "esté todo tasado y regulado. El reglamento es un gran manual de los representantes públicos al que le auguro una larga vida, que ofrecerá en el futuro un texto positivo para articular todo lo que estaba en el aire".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Tarsis Morales, manifestó que este reglamento "ha estado siempre expuesto a cualquier duda", ya que considera que para abordar esta reglamentación de organización interna de la Corporación, "ha habido disposición de la Secretaría y de los técnicos municipales para que, en todo momento, todos los partidos políticos pudieran hacer las consultas que considerasen necesarias".

El representante del PSOE señaló que "la necesidad de contar con una regulación de los plenos era una demanda histórica", y consideró que los criterios establecidos en esta nueva norma "son escogidos entre una media de las normas de otros municipios, en lo que respecta a tiempos de intervención o a su número, con relación a la representatividad de cada formación política, entre otros aspectos". En este sentido, Morales afirmó que "este reglamento cuenta con todos los informes pertinentes y cumple con todos los requisitos de un reglamento orgánico en cuanto a la organización y representación de cada formación como recoge la legislación".

Ciudadanos, la formación que forma parte de la oposición, y que apoyó este reglamento la pasada semana, considera a través de su portavoz, Virginia Bacallado, que el grupo de Gobierno municipal hizo una propuesta, para un Reglamento Orgánico, para la organización, el ordenamiento y el funcionamiento del pleno.

"Nosotros lo consultamos con la secretaria municipal, para saber si se ajustaba a derecho y si cumplía o no con las leyes".

Bacallado explica que, tanto en el Congreso de los Diputados, en el Senado, Parlamento y los cabildos "se poseen reglamentos y también en municipios de nuestro entorno, siendo muy similar".

Indica que tras someter la propuesta a estudio por parte de su grupo municipal, "como grupo que ganó las pasadas elecciones, tenemos más concejales y nos corresponde mayor cantidad de tiempo para defender nuestras propuestas y mayor número de preguntas para realizar al grupo de Gobierno". La portavoz de Ciudadanos señala que, evidentemente, si es una propuesta que "además nos beneficia en defensa de los intereses de nuestros vecinos y vecinas, pues vamos a votar a a favor".

"La democracia es cuestión de mayorías, por las mismas mayorías que en Tacoronte gobierna un tripartito que no ganó las elecciones o por las mismas que cuando conviene a los grupos de la oposición tumban cualquier propuesta o moción de los distintos grupos del pleno", concluyó.

La portavoz de Sí se Puede, Violeta Moreno, indicó que su partido considera que este Reglamento Orgánico "es una demanda necesaria, que no se ha llevado al Pleno hasta ahora por la ausencia de una Secretaría fija en el Ayuntamiento".

Consideró que este instrumento "forma parte de la idiosincrasia de la Corporación, además de regular su funcionamiento" y destacó que es un texto "abierto que no cohibe el debate político, sino que lo enriquece". La concejala ecosocialista señala que el nuevo reglamento "reparte equidad democrática", y que "sitúa la participación de los grupos políticos".

Violeta Moreno cree que esta nueva reglamentación "mejorará el debate político y representará un ahorro en el tiempo que se perdía en las intervenciones, generando el desinterés de la ciudadanía". Añadió que "generará un debate más concreto, enriquecedor y constructivo, porque muchos plenos acababan en discursos personalistas que no llevaban a nada".

Según la portavoz de Sí se puede, la norma refleja la representación política del Ayuntamiento y que "es la pata que le faltaba a la participación en Consistorio en lo que respecta al Pleno".