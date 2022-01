Arona sustituye las farolas y luminarias del Casco Histórico con tecnología LED, mejorando el servicio y el medioambiente

Arona continúa así con su compromiso como municipio y destino turístico sostenible. Esta es una mejora evidente en cuanto a eficiencia, seguridad, calidad del servicio, descarbonización y sostenibilidad con el medioambiente, pues al optimizar la gestión del flujo lumínico se evita la contaminación, así como la luz molesta o intrusiva.

Este trabajo de sustitución no incidirá en la estética de las farolas que recorren las calles del Casco Histórico, que continuarán con su aspecto clásico, acorde con la denominación histórica de la localidad. Hay que recordar que Arona Casco contiene el perímetro de Conjunto Histórico declarado Bien de Interés cultural (BIC), que acoge los sectores de mayor valor patrimonial, cuyos ejes principales se corresponden con la calle Duque de la Torre y calle Domínguez Afonso, que delimitan su nódulo central, representado por la Plaza del Cristo de la Salud con la Iglesia de San Antonio Abad. Sí cambiará la luminosidad nocturna: ya no será la luz amarilla típica del vapor de sodio, sino una blanca que aportará más nitidez a las calles y color a las fachadas de las viviendas.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, señala que "la modernización de nuestro alumbrado público no solo supondrá una mejora palpable para los vecinos y vecinas, sino también para la sostenibilidad de nuestro municipio. La renovación de las instalaciones de alumbrado público con tecnología LED significa un ahorro muy notable en el consumo energético, de tal forma que lo que se ahorre en estas facturas podremos dedicarlo a otras inversiones".

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Leopoldo Díaz Oda, añade que "la intención es que todas las luminarias del municipio tengan tecnología LED. Queremos continuar apostando por una Arona sostenible y responsable con el medioambiente, siempre a través de una buena gestión que beneficie a toda la ciudadanía".