Ayuntamiento de Adeje y "E.ON Innovation" crean la primera comunidad energética ciudadana innovadora de Europa

El proyecto se posiciona como la primera comunidad energética de consumo de energía en Europa, está basado en un enfoque innovador de participación ciudadana, que se incluye dentro de la "Electricity Market Directive of the EU Clean Energy Package", en el cual se especifica que, el exceso de energía solar fotovoltaica no necesita ser vertida de nuevo a la red y en su lugar puede ser aprovechada por las personas residentes en una localidad.

Esta comunidad energética consta de varios "círculos" locales, cada uno equipado con una planta fotovoltaica. Cada uno de estos sistemas fotovoltaicos proporcionará energía solar a un número de consumidores en el núcleo poblacional "Adeje Verde" La empresa "E. ON Innovation" coordinará la instalación de plantas fotovoltaicas, así como el emparejamiento entre productores y consumidores de energía.

El primer sistema fotovoltaico se ha instalado en la azotea de la Escuela Municipal de Música y Danza de Adeje. Se espera que, hasta el verano de 2022, 140 hogares comiencen a consumir colectivamente la energía de esta planta fotovoltaica, la cual producirá alrededor de 149.200 kilovatios/hora por año, lo que reducirá las emisiones de CO2 en 116 toneladas anuales. En proyección, si el 20% de la ciudadanía europea formará parte de una comunidad energética local como "Adeje Verde", se podrían ahorrar 6.400.000 toneladas de emisiones de CO2, esto equivale a prohibir 25.600.000 coches de motor de combustión en las calles europeas.

El alcalde de Adeje José Miguel Rodríguez Fraga ha subrayado que "en Adeje estamos trabajando para cambiar actitudes y crear conciencia, tanto entre nuestros residentes como entre los muchos que eligen Costa Adeje como su destino de vacaciones. Un futuro más sostenible solo es posible si se persiguen objetivos y beneficios compartidos. La comunidad energética de Adeje Verde es una oportunidad hacia la sostenibilidad muy importante para nosotros".

Luis Hernández, director general del proyecto "Adeje Verde", ha añadido que "ayudaremos a las personas a conectarse con la buena energía. En Adeje crearemos la primera comunidad que responde a las nuevas directrices europeas, las cuales se aplicarán en toda Europa en los próximos años. España está a la vanguardia de este nuevo reglamento, en Adeje estamos creando un plan y un modelo que permita a la ciudadanía, contribuir de forma sencilla y activa a una transición energética más rápida, sostenible y asequible".

Paralelamente, "Adeje Verde" trabajará en la ampliación de la disponibilidad de nuevos paneles solares en Adeje, para que más y más círculos puedan conectarse y así expandir la comunidad. Esto permitirá a las personas que no tienen espacio para sus propios paneles, disfrutar de los beneficios de la energía solar. El objetivo general es que todas las personas de Adeje tengan la oportunidad de acceder a la energía solar local de su barrio y que puedan convertirse en la comunidad energética de más rápido crecimiento en Europa.

Energía solar

Muchas islas de la UE cuentan con excelentes condiciones para producir energía a partir del sol, el viento y las olas. Sin embargo, a menudo carecen de la infraestructura necesaria para hacer pleno uso de la misma. El almacenamiento de energía y la reducción de la capacidad de la red plantean importantes problemas, que hacen que la mayoría de las islas importen energía procedente de fuentes de combustibles fósiles procedentes del continente. Debido a esto, las islas ofrecen un campo de pruebas ideal para futuros sistemas de energía. Tenerife no es una excepción, el 79% de la electricidad de la isla proviene de fuentes fósiles. Esto es insostenible y también costoso, en las islas los precios de la electricidad pueden ser hasta diez veces más elevados que en el continente.

El Gobierno de las Islas Canarias está tratando de romper este modo con el objetivo de ejecutar todas las islas en 100% renovables para 2040. La nueva comunidad energética de Adeje Verde será una parte importante de esta transformación. Está previsto que sea un piloto de cómo el resto de la región puede producir y utilizar su propia energía sostenible y convertirse en una European blueprint (plataforma europea azul y sostenible).