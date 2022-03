Vecinos del barrio de La Salud piden que la entrada a sus viviendas sea accesible

Tenerife/ El Diputado del Común trasladará esta reclamación al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer los motivos por los que no se ha resuelto este problema. El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con la presidenta de la Asociación "Queremos Movernos", Ana Mengíbar, y con varios vecinos y vecinas del barrio de La Salud, quienes pusieron una queja en la Institución ante la falta de accesibilidad a las viviendas ubicadas entre las calles Güímar y Río Guadalhorce, de Santa Cruz de Tenerife.



Las personas que viven en estas zonas, la gran mayoría de ellas con más de 60 años, se ven forzadas diariamente a subir y bajar las escaleras interminables que dan acceso directo a sus viviendas, o a utilizar la única rampa de la que disponen que cuenta con una inclinación que incumple la normativa haciéndola inutilizable.

Llevan años pidiendo que se intervenga para paliar estos problemas de accesibilidad y aseguraron no poder esperar más ante una situación que les obliga a estar condenados a no salir de sus propias casas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene constancia de los hechos, pero, tal y como aseveraron algunos de los vecinos, "se nos informó en el año 2020 de que había sido redactado un proyecto al respecto, pero quedó paralizado porque, según el Consistorio, existían otras prioridades en ese momento. Estamos en 2022 y seguimos igual".

Asimismo, destacaron que en el barrio hay una zona de jardines propicia para construir una rampa que ponga solución a estos problemas de accesibilidad, pero aún no tienen constancia de que se vaya a llevar a cabo ninguna obra.

Por su parte, Mengíbar recalcó que "no podemos permitir que una persona mayor muera dentro de una vivienda y que en los últimos diez años no haya podido salir a la calle. Los derechos humanos van por delante de los derechos de conservación de las especies vegetales y de la pasividad de la Administración para tomar una determinación y resolver de una vez".

El Diputado del Común se dirigirá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer si existe algún proyecto de ejecución para asegurar la accesibilidad de estas calles, y si se dispone de una consignación presupuestaria para ejecutarla. Asimismo, pedirá información para saber si los jardines de la zona en la que se quiere construir una rampa de accesibilidad son o no públicos, y si se tiene prevista una fecha para la ejecución de las obras.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)