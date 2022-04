Sentencia judicial a favor del Ayuntamiento por las irregularidades en la gestión de la cafetería del Mercadillo

El Ayuntamiento de El Rosario ha ganado el contencioso administrativo abierto por los ex concesionarios de la cafetería del Mercadillo Agrícola, ubicado en La Esperanza, contra la imposición de dos sanciones por parte del Consistorio rosariero ante los incumplimientos cometidos durante la explotación del local. Cabe recordar que en el marco de este litigio, a principios del año pasado, se vertieron acusaciones muy graves y totalmente falsas sobre el alcalde y la primera teniente de alcalde y en las que se tergiversaban los motivos de imposición de las sanciones con la complicidad de varios integrantes de los grupos de la oposición municipal. La sentencia, que firma el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, desestima el recurso, acredita los hechos sancionados e impone las costas procesales a los recurrentes.

La sentencia judicial, cuya resolución es firme y a la que no cabe interponer recurso de apelación, acredita que los ex concesionarios de la cafetería del Mercadillo incumplieron las condiciones de explotación firmadas en el documento de concesión y contenidas en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas del contrato. Por ello, los incumplimientos, que están tipificados como faltas muy graves, acarreaban, conforme a derecho, multa de 1.200 euros por cada una de ellas así como la reducción de la cuarta parte del periodo de la concesión, "de ahí que no se haya vulnerado el principio de proporcionalidad al ser adecuada la sanción impuesta a la gravedad de las conductas y ajustarse al Pliego rector del contrato concesional", establece la sentencia.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, manifiesta "mi absoluto respeto al litigio abierto por los ex concesionarios para intentar defender sus intereses, pero lo que no se puede tolerar es que, utilizando este pleito como pretexto, integrantes de los grupos de la oposición participasen de la teoría de la confusión y se dedicasen a secundar actos que solo sirvieron para propagar bulos sin fundamento. Flaco favor les han hecho", concluye el regidor.