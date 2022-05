A licitación el segundo Plan de Asfaltado de El Rosario por 1'4 millones de euros

Las treinta calles del Municipio en las que se ejecutarán las obras que comprenden este programa de actuaciones han sido seleccionadas, a través de un diagnóstico previo y los informes preceptivos de la Policía Local y del área de Seguridad Ciudadana, en función del grado de deterioro del firme y priorizando aquellas que precisaban de una rehabilitación urgente. El objetivo último de proyecto, además del de eliminar las patologías detectadas en las vías públicas, es el de mejorar las condiciones de seguridad y comodidad de los usuarios y potenciar el menor desgaste de neumáticos y el menor consumo de combustible.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, explica que "las áreas de Seguridad y de Urbanismo han trabajado conjuntamente en la preparación de este importante proyecto de mejora de nuestras calles para priorizar aquellas vías que están en peor estado de conservación y que permitirá que las tengamos en condiciones óptimas de circulación".

Este nuevo plan, coordinado desde la Oficina Técnica Municipal, dispone de un plazo de ocho meses de duración a contar desde el comienzo de la obra y viene a completar el primer plan de asfaltado con el que se renovaron algunas de las principales arterias de los distintos núcleos de El Rosario como fueron las calles Grano de Oro y El Calvario, en La Esperanza; camino del Medio y Viñatea, en Llano del Moro; camino Las Lagunetas, en Lomo Pelado; Llano Blanco y Cortés, en Radazul; y España, Inglaterra, Francia y Holanda, en Tabaiba.

Mediante el 2º Plan de Asfaltado Municipal serán totalmente acondicionadas importantes calles como La Sardinera, Elías Bacallado Hernández, Francisco Rodríguez Machado o Cascajal, en La Esperanza; Peñafiel o La Montañeta, en Las Rosas; Porcuna en Llano del Moro; Portugal, Italia y Bélgica, en Tabaiba Baja; parte de la carretera de Llano Blanco a Machado o el camino La Jurnia, en Barranco Hondo.

Además, se ha incluido en aquellas calles que lo necesitan, una serie de actuaciones complementarias a las de rehabilitación, que mejoran las condiciones de drenaje y de seguridad vial como la renovación de las rejas de drenaje y la sustitución de las antiguas biondas galvanizadas por barreras de metal-madera. La rehabilitación del firme evita, a medio y largo plazo, el incremento de los costos en las actividades de conservación y mantenimiento y mejora la seguridad vial, reduciendo la siniestralidad de las vías.

Cabe especificar que en este plan de asfaltado no está incluido el núcleo de Radazul Bajo porque ya está contemplado el reasfaltado de sus calles cuando finalice la obra de mejora de la red de distribución de agua potable de este enclave, actualmente en ejecución.

Listado completo de calles

La Esperanza: C/ El Roquillo, C/ Elías Bacallado Hernández, C/ Mejeneros, C/ La Sardinera, C/ Maximino Bacallado, C/ La Fuente, C/ Cascajal, C/ Ángel Ripollés Bautista, C/ Francisco Rodríguez Machado, C/ Salto de Los Riveros, C/ Carlote, C/ Transversal Pedro García Hernández y C/ Luciana Díaz.

Las Rosas - Lomo Pelado: Camino La Montañeta Tramo 1 y 2, C/ Jacinto Correa Santos, C/ Peñafiel, C/ Preventorio y C/ Lomo del Medio.

Llano del Moro: C/ Porcuna, C/ Hoya del Pajar y Camino del Medio.

Tabaiba Baja: C/ Portugal, C/ Italia y C/ Bélgica.

Llano Blanco: Carretera de Llano Blanco a Machado, Camino Candelaria y C/ Malibú.

Barranco Hondo: Camino La Jurnia y C/ San Diego