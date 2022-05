Raquel Sánchez anuncia una inversión de más de 300 millones de euros para la remodelación integral del Aeropuerto de Tenerife Sur

Tenerife/ La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado un ambicioso proyecto de remodelación integral del área terminal del Aeropuerto de Tenerife Sur, que Aena incluirá en el DORA III y que supondrá una inversión inicial estimada de más de 300 millones de euros.

En ese sentido, en su intervención durante la inauguración de la ampliación de la terminal de este aeropuerto, la ministra ha dado a conocer que Aena licitará próximamente, por importe de 8 millones de euros, la redacción del proyecto de remodelación integral del Área, tanto exterior como interior, con una nueva funcionalidad de los procesos operativos y actuaciones complementarias. En definitiva, un nuevo edificio que simbolice lo que es esta isla a la hora de acoger a sus visitantes.



Raquel Sánchez, que ha recordado que su máxima prioridad es la de garantizar la conectividad y borrar las barreras que imponen los 1.800 kilómetros que separan Canarias de la Península, ha informado de que Aena ha invertido 160 millones de euros durante el periodo 2017-2021,



tanto en la ampliación del terminal, como en la adecuación del resto de las infraestructuras y procesos del aeropuerto de Tenerife Sur.

La ministra ha hecho este anuncio durante la inauguración del edificio que unirá las terminales 1 y 2 del aeropuerto así como diversas actuaciones realizadas en la T2. Se trata de la mayor ampliación de la historia del aeropuerto, a la que Aena ha destinado una inversión de 64,9 millones de euros. Esto permitirá optimizar la calidad del servicio, con procesos mucho más ágiles y cómodos.

La incorporación de estas instalaciones permitirá incrementar la superficie terminal en 50.000 metros cuadrados y alcanzar una capacidad para gestionar un volumen de 16 millones de pasajeros al año.

Esta ampliación, según ha manifestado la ministra, ha centrado una parte importante de los esfuerzos de Aena durante el DORA I en los aeropuertos canarios, en el que las inversiones han alcanzado los 428 millones de euros y con las que se ha superado en un 9% la inversión prevista inicialmente.

Ahora, el DORA II ya en marcha, no sólo prevé un volumen de inversión regulada de 171 millones de euros, sino que incorpora un total de 22 indicadores de medición de la calidad de los servicios, incluidos seis indicadores medioambientales, asociados al Plan de Acción Climática de Aena. Un ambicioso Plan que permitirá alcanzar la neutralidad en carbono en 2026 y las cero emisiones en 2040, muy por delante de los objetivos del Acuerdo de París.

La mayor ampliación de la historia del aeropuerto

En términos de instalaciones y capacidades, las grandes mejoras que se derivarán de la puesta en servicio de este nuevo edificio de unión entre terminales y de la T2 son las siguientes:

• Superficie del área terminal: aumenta un 55%, al pasar de 90.000 metros cuadrados construidos a 140.000.

• Mostradores de facturación: pasan de 86 a 118 (dos de ellos, para equipajes especiales), ya que la T2 incorpora un nuevo módulo de facturación (C) con 32 mostradores.

• Control de seguridad para pasajeros: dispondrá de 18 líneas de inspección, tres más que el control original, que será desmantelado. De ese modo, todo el proceso quedará centralizado en el edificio de unión entre terminales y al mismo nivel que el área de facturación y de embarque, evitándole al pasajero el desplazamiento que hasta ahora tenía que hacer a una planta superior. El nuevo filtro, además, dispondrá de líneas dedicadas, según las necesidades del usuario (personas con movilidad reducida, familias, pasajero interislas...).

• Puertas de embarque: aumentan de 16 a 26.

• Pasarelas de embarque (o 'fingers'): serán 10, al haberse instalado dos nuevas.

• Controles de pasaportes: se ha habilitado un núcleo centralizado para salidas, que está operativo desde el año pasado. Este núcleo lo integran tres casetas con seis posiciones para efectivos de la Policía Nacional y 12 líneas asistidas con ABC System, que permite el control documental mediante biometría y huella digital.

• Capacidad operativa: se incrementará un 20%. El terminal estará dotado para procesar hasta 16 millones de pasajeros al año, frente a los 13 millones que podía atender hasta ahora.

• Superficie comercial: en su apuesta por optimizar la experiencia del pasajero, Aena también diversificará y mejorará la oferta comercial del aeropuerto. La superficie destinada a este fin pasará de 7.500 a 9.300 metros cuadrados, de los que 2.700 serán para una tienda pasante libre de impuestos, la mayor de la red de aeropuertos.

Remodelación de la terminal de Tenerife Sur

Esta obra supondrá la integración de todo el área terminal del aeropuerto, tanto desde el punto de vista arquitectónico como con el propio entorno. Entre las mejoras previstas, y a la espera de la redacción del proyecto definitivo, figuran la reordenación y ejecución de nuevos aparcamientos y accesos; una revisión de la urbanización y el paisajismo; la adecuación de la sala de recogida de equipajes; la ampliación de las zonas de facturación y embarque, o la incorporación de más servicios comerciales.

Apoyo del Gobierno a Canarias

Tal como ha afirmado la ministra, Canarias comienza a recobrar la normalidad perdida y el pulso de su economía tras dos durísimos años, si bien, aún queda camino por recorrer.

En este tránsito es clave garantizar unas infraestructuras del transporte que permitan una movilidad sostenible, segura y accesible, según ha sostenido la ministra, lo que exige un apoyo económico que impulse todos aquellos proyectos que contribuyan al crecimiento.

Raquel Sánchez ha afirmado que así se entendió desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el PGE- 2021 con un aumento del gasto total en la Comunidad del 16% sobre el presupuesto de 2018, y así se ha vuelto a hacer en el PGE-2022, con un incremento adicional de casi el 14% hasta alcanzar los 1.318 millones de euros.

A ese esfuerzo, la responsable del Departamento ha sumado la importante parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se gestiona en el Ministerio y que destina más de 233 millones de euros a Canarias.

La ministra ha afirmado que una parte muy significativa de la inversión de su Departamento en Canarias es la destinada a las bonificaciones al transporte de los residentes, donde se han incrementado las cuantías más de un 37% respecto al presupuesto prorrogado de 2020. Son 541 millones para cubrir el 75% del coste de los billetes de todos los desplazamientos por vía aérea y marítima, tanto interinsulares como con la península.

Una medida que según ha explicado la ministra, se ha reforzado con la declaración de interés público de las líneas de navegación que conectan Huelva con Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, que incrementa sustancialmente la conexión marítima de las Islas Canarias con la península. Al tiempo que incorpora criterios de mejora de la calidad y las prestaciones al viajero.

Nueva adenda del Convenio de Carreteras

En materia de infraestructuras, Raquel Sánchez ha hecho una especial mención al Convenio suscrito en 2018 para continuar con el desarrollo de las carreteras canarias.

En este sentido, la ministra ha anunciado que se ha acordado con el Gobierno de Canarias firmar una nueva adenda para incorporar 407 millones de euros adicionales al mencionado Convenio. Con esta medida se incrementa la inversión total de 1.200 a 1.607 millones hasta 2027 y queda solventado el contencioso judicial que viene dado por las decisiones que adoptó el anterior gobierno.

Además, ha informado de que en la isla de La Palma se han iniciado las obras de emergencia para la construcción del nuevo trazado sobre las coladas volcánicas que restituye provisionalmente la LP-213 entre Puerto Naos y Tazacorte; donde adicionalmente se va a acondicionar un tramo de carretera no afectada por el volcán entre Tazacorte y Los Llanos de Aridane para conectar los nodos de la red de carreteras actual que permitan absorber y distribuir el tráfico que ahora se desplaza a la franja Oeste de la zona afectada y que así la funcionalidad de la obra de emergencia sea completa.

Se trata de una inversión del Ministerio cercana a los 40 millones de euros y con la que se cumple el compromiso de colaborar a restablecer los daños provocados por la erupción de Cumbre Vieja.