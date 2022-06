Salvar El Puertito denuncia las prácticas caciquiles del presidente del PSOE canario y alcalde de Adeje para seguir destruyendo el litoral

Tras la información difundida por el diario Público (publico.es), se pone de manifiesto lo que es un secreto a voces: la red clientelar armada por el alcalde Rodríguez Fraga desde el Ayuntamiento de Adeje para su propio beneficio, especialmente para perpetuarse en el poder, al tiempo que compra voluntades a través de contratos menores con personas clave a la hora de tener 'paz social' y no encontrar oposición vecinal a sus disparates urbanísticos. También entendemos ahora que la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Puertito haya salido públicamente a defender un disparate colosal que dañará de forma irreversible nuestro litoral.La empresa del Sr. Cano para la que también trabaja a veces la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Puertito, ha recibido más de 40.000 euros a través de distintos contratos, según informa el diario Público, y sabemos que este señor también es el encargado de grabar los plenos municipales. Respecto a sus declaraciones al diario, rechazamos que el señor Cano sea la única persona en el municipio que cuenta con los medios tecnológicos audiovisuales para realizar la cantidad de trabajos que le encarga el Ayuntamiento.El hecho de que se concedan a dedo decenas de miles de euros al esposo de la presidenta de la Asociación de Vecinos "solo nos puede llevar a pensar" que se trata de una terrible práctica, más propia del siglo XIX, si bien no es ajena a lo que han realizado y realizan otras fuerzas políticas en Tenerife y en Canarias. La publicación pone en evidencia la falta de garantías democráticas en el municipio, pues la opacidad sigue caracterizando la gestión del alcalde Rodríguez Fraga, que se niega a dar información pública a periodistas, concejales y vecinos en general.Por todo ello, la plataforma Salvar El Puertito solicita al PSOE de Canarias que condene públicamente estas prácticas antidemocráticas de su presidente y que lo destituya de inmediato, pues no hacer nada, en una situación como esta, solo denotaría complicidad por parte del PSOE canario con el autoritarismo y la pérdida de perspectiva del alcalde de Adeje, que después de 35 años en el poder y con una edad avanzada de 74 años, lo mejor que podría hacer es retirarse.

La plataforma Salvar El Puertito