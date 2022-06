El Ayuntamiento de Tacoronte contrata a 16 personas para crear las herramientas necesarias para la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible

Tacoronte/ El área municipal de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tacoronte, ha suscrito un acuerdo con el Cabildo de Tenerife, dentro de sus acciones de subvención a las corporaciones locales, por el cual se pondrá en marcha un proyecto cuyo fin es el de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local. Este proyecto, que se denomina Tacoronte Actúa 2022, posibilitará la contratación de 16 profesionales en diferentes ámbitos y categorías laborales, que van a desempeñar su trabajo a lo largo de los 10 meses que durará esta experiencia laboral y ambiental.



Dentro de los objetivos de fomentar acciones encaminadas al Desarrollo Sostenible del municipio de Tacoronte y fomentar su implementación, el proyecto contempla entre sus líneas de actuación la creación de una oficina de impulso al Desarrollo Sostenible, la promoción,igualdad y perspectiva de género; la eliminación de especies invasoras, la promoción del turismo de ámbito local, la producción Ecológica Sostenible y la transición ecológica.

Las 16 personas que desempeñarán estas funciones, que forman parte del grupo que ha sido presentado esta semana en un acto de bienvenida en las Casas Consistoriales, tanto por la concejala de Empleo y Desarrollo Local, Violeta Moreno, como por el alcalde, José Daniel Díaz Armas, a los que le4s acompañaron los titulares de Obras y srtvicios y Turismo, Antonio Gil Goya y Raquel Marichal, desarrollarán una jornada laboral del 75%.

Entre las modalidades de contratación, se ha elegido personal cualificado, no cualificado y personal de apoyo para la consecución de los objetivos propuestos, que conforman "un planteamiento laboral que representa también una oportunidad para la adquisición de nuevos conocimientos en un ámbito que en los próximos años va a ser determinante en el campo laboral", indicó Violeta Moreno. La concejala señaló que esta nueva experiencia, al igual que ha venido sucediendo con los diferentes programas de empleo puestos en marcha a lo largo del mandato, "suponen un avance para los beneficiarios, que logran una oportunidad laboral y formativa".

Por su parte, el alcalde indicó que esta acción forma parte del impulso que realiza el consistorio con el propósito de poner remedio al problema estructural del desempleo que "se padece en este y en la mayoría de municipios", aunque matizó que "en Tacoronte hemos impulsado la actividad económica con el respaldo necesario al sector privado, lo que se ha traducido en la generación de muchos puestos de trabajo vinculados a las nuevas actividades y, por otra parte, desde la acción pública en el presente mandato hemos multiplicado por cinco, en relación a gobiernos anteriores, la creación el empleo directo a través de los proyectos de fomento".

A través del presente proyecto de colaboración con el Cabildo tinerfeño, se ha contratado a cinco profesionales cualificados, con las categorías de agente de dinamización comunitaria (1); dinamizador turístico (2); ingeniero técnico agrícola (1); ingeniero (1) y dinamizador en educación ambiental (1).

En cuanto al personal no cualificado, se han contratado a 7 peones de jardinería y como personal de apoyo, una gestora de proyecto y un auxiliar de administrativo y un diseñador gráfico.

En el aspecto económico, el proyecto contará con un presupuesto de 255.816 euros; de los que 192.581 se destinarán al coste del personal cualificado y no cualificado contratado; 44.347 al personal de apoyo y 4.400 euros en gastos para la realización de la fase de formación del proyecto; 5.415 euros para becas de formación; 4.400 para equipos de protección personal, y los 5.000 uros restantes para aspectos relacionados con el seguro, material de ejecución de obras o servicios, entre otros.

Violeta Moreno, quien mostró su satisfacción por esta nueva acción, señaló que además del apoyo laboral y formativo que recibirán "los participantes en este proyecto, también se plantean desde el área de Empleo y Desarrollo Local más herramientas complementarias para la obtención de un puesto de trabajo, como la Bolsa de Empleo que se sigue configurando con la propia actividad económica que se va generando en el municipio, que busca, preferentemente, mano de obra local para el desempeño de acción económica". Además, destacó que "una acción de estas características ponen a nuestro municipio en una posición de ventaja en la consecución de los objetivos de sostenibilidad, una meta común en el Planea con la Agenda 2030 que, en territorios como el nuestro son de obligado cumplimiento y de compromiso con el medio ambiente".

