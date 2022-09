FIMUCITÉ convierte Tenerife en la gran fiesta de la música del cine

El Teatro Leal de La Laguna acoge hoy viernes, a partir de las 20.00 horas, el concierto de apertura 'Kilar – Glass - Navarro', un acontecimiento único y pionero, de la mano de la Sinfonietta Cracovia dentro de su gira internacional 'Kilar 90', donde el sello editorial PWM Edition es el principal colaborador. Será la primera vez que un festival de música de cine cuenta con una orquesta internacional no residente, una experiencia pionera gracias a las sólidas relaciones entre FIMUCITÉ y el FMF de Cracovia. Bajo la dirección de Katarzyna Tomala-Jedynak, la prestigiosa orquesta de cámara desplegará un programa que abarca composiciones del autor polaco Wojciech Kilar, responsable de 'Drácula de Bram Stoker', cuando se cumplen 90 años de su nacimiento; y del estadounidense Philip Glass, nominado a tres premios Óscar por la música de 'Diario de un escándalo', 'Las Horas' y 'Kundun'. Además, en su primera visita a Canarias la Sinfonietta ha querido incluir creaciones del reconocido compositor y director de orquesta Diego Navarro, director de Fimucité, al tratarse del creador de música para cine más representativo del archipiélago. 'Kilar - Glass - Navarro' es un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de la República de Polonia y el Instituto Adam Mickiewicz, en coproducción con FIMUCITÉ.

Premios FIMUCITÉ – Antón García Abril para Wendy Carlos y Dennis Sands

En su decimosexta edición, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife ha determinado reconocer la trayectoria y el compromiso con la música para el audiovisual de la compositora e intérprete de música electrónica Wendy Carlos y del ingeniero de sonido Dennis Sands, quienes recibirán sendos premios FIMUCITÉ – Antón García Abril.

Responsable de las bandas sonoras de 'La naranja mecánica' (1971) o 'El resplandor' (1980), dirigidas por Stantey Kubrick, en FIMUCITÉ será interpretada la música de Wendy Carlos para 'Tron' (1982), de Steven Lisberger. Por su parte, Dennis Sands ha trabajado en más de 400 largometrajes desde el año 1979 y ha sido nominado en cuatro nominaciones a los Premios Óscar, por su labor en 'Forrest Gump', 'Contact', 'Náufrago' y 'Polar Express'. Junto con sus trabajos nominados, otros legendarios títulos que cuentan con su firma son 'Back To the Future' o 'Avengers'. En el marco del programa de la FIMUCITÉ Film Scoring Academy están programadas dos clases magistrales a cargo de Dennis Sands, que tendrán lugar el sábado 24 de septiembre en el centro IACtec del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

The Pop Culture Band presenta... 'Ridley Scott: Like Tears In Rain'

Este sábado, 17 de septiembre, también a las 20.00 horas, la Pop Culture Band estrena en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife su nuevo espectáculo musical: el concierto 'Ridley Scott: Like Tears In Rain', un viaje a través de las canciones que han formado parte de la filmografía de uno de los cineastas británicos más influyentes y responsable del clásico de la ciencia ficción y el cyberpunk 'Blade Runner', que este año celebra el 40º aniversario de su estreno.

Gonzalo de Araoz, director de Pop Culture Band, formación residente de FIMUCITÉ desde el año 2014, propone en esta edición un repertorio diseñado para animar al público a bailar y cantar desde el patio de butacas, y que incluye piezas de distintos géneros musicales como 'Hold on I'm comin', de Sam & Dave, que sonaba en el filme 'American Gangster'; 'Part Of Me, Part Of You', de Glenn Frey, incluida en 'Thelma & Louise'; 'Suspicious Minds', de Elvis Presley, que forma parte de la banda sonora de 'Black Hawk Derribado'; o las sugerentes 'Love Theme' y 'One more kiss, dear' que escribió Vangelis para 'Blade Runner'.

Como es habitual en su trayectoria, este año la Pop Culture Band tendrá nuevas incorporaciones en su equipo de artistas, con la participación del cantante tinerfeño Jadel, junto a Héctor Quintero, Patricio González, Zuleyma Medina, Juan de Araoz y Marianne Robiou, acompañados de los músicos Nuria Herrero, Francis Díaz, Aborá Cel, David González, Daniel Lukacs, Javi Guerrero, Cristo Delgado, Elio Bignotte, Luis Cuan y Gonzalo de Araoz.

'Tangos de Cine'

Este domingo,18 de septiembre, el programa de conciertos de FIMUCITÉ regresará a La Laguna, con una propuesta única que el público podrá disfrutar en el espacio incomparable del ex Convento de Santo Domingo, bien de interés cultural ubicado en la ciudad Patrimonio de la Humanidad. El dúo formado por Karolina Mikołajczyk e Iwo Jedynecki (violín y acordeón clásico), uno de los conjuntos de cámara más vibrantes e innovadores del momento, protagonizará este recital, que dará comienzo a las 19.30 horas.

En 'Tangos De Cine', harán un recorrido por diferentes eras del cine hollywoodiense, desde la década de 1940 hasta la actualidad, a través de suites aderezadas por tangos clásicos que han estado presentes en el séptimo arte, como 'Por una cabeza', de Carlos Gardel, que formó parte de la banda sonora de 'Esencia de mujer', o las composiciones de Astor Piazzolla 'I've Seen That Face Before (Libertango)', del thriller policíaco 'Frenético', y 'Punta Del Este' de la película de ciencia ficción 'Doce Monos'.

Las localidades para esta cita musical, de entrada gratuita, se agotaron rápidamente tras su lanzamiento.

Conciertos sinfónicos 'Cyberpunk Remastered'

El Auditorio de Tenerife acogerá los días 23 y 24 de septiembre las galas sinfónicas 'Cyberpunk Remastered', dos conciertos temáticos con abundantes estrenos mundiales bajo la batuta de Diego Navarro, que contarán con la presencia de los compositores invitados, el británico Juno Reactor ('Matrix Reloaded'), los estadounidenses Brad Fiedel ('Terminator') y Vince DiCola ('Transformers: la película'), el australiano Johnny Klimek ('Matrix Resurrections'), y los polacos Marcin Przybylowicz y P.T. Adamczyk ('Cyberpunk 2077').

La Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir, interpretarán el repertorio de sendos conciertos, titulados 'Cyberpunk Remastered (Vol. 1) – Manga / Anime' y 'Cyberpunk Remastered (Vol. 2) – El Alma De La Máquina', respectivamente, que presentarán una parte común, que incluye piezas de 'Terminator', 'Transformers: la película', 'Desafío Total', 'Matrix', 'Blade Runner' y el videojuego 'Cyberpunk 2077', y una parte, la primera de cada concierto, exclusiva de cada uno de los programas.

Entre los artistas invitados, subirán al escenario el guitarria Amir John Haddad El Amir (guitarrista oficial del tour de Hans Zimmer), el batería Greg Ellis, la solista polaca Olga Jankowska (cantante original del tema 'Never Fade Away' de la banda sonora de 'Cyberpunk 2077') y el cantante canario Jadel, entre otros.

El concierto del día 23 de septiembre, como ya manda la tradición, acogerá además la entrega oficial de los V Premios de la Música para el Audiovisual Español, que este año son para: Arnau Bataller, por 'Mediterráneo' (mejor música original de largometraje de ficción), Josué Vergara, por 'Out of the blue' (mejor música original de documental), Iván Palomares, por 'La cocinera de Castamar' (mejor música original de series), Zacarías M. de la Riva, por 'Mango, Mediterranean Dream' (mejor música original para publicidad) y Gerard Pastor, por 'Discovery O Park, The Turtle Game'. Durante la ceremonia sonará una suite dedicada a las obras ganadoras en las distintas categorías.

Las localidades, disponibles a 30 y 40 euros, pueden adquirirse en la página web de Auditorio de Tenerife, en taquilla o por teléfono (902 317 327). FIMUCITÉ ofrece un abono para aquellas personas que quieran disfrutar de los dos conciertos, con un descuento de 10 euros.

'Recuerdos de la Gran Pantalla'

El domingo 25 de septiembre, jornada de clausura del Festival, la Joven Orquesta Fimucité, formada por estudiantes del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y del Conservatorio Superior de Música de Canarias, ofrecerá en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife el concierto 'Recuerdos de la Gran Pantalla'. Dirigida por José Antonio Cubas, la Joven Orquesta repasará grandes clásicos de la música para el cine.

Conciertos para escolares

Además, el miércoles 21 y el jueves 22 de septiembre, el Espacio R del Centro de Arte La Recova, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá dos conciertos matinales para escolares, en los que el compositor Vince DiCola, autor de bandas sonoras de películas como 'Rocky IV' o 'Transformers: La Película', ofrecerá a los jóvenes una clase magistral musicada sobre la composición para animación y videojuegos desde el soporte electrónico. La compositora canaria Sara López ejercerá de presentadora y moderadora.

FIMUCITÉ Film Scoring Academy

Dentro del apartado didáctico y formativo del Festival, entre el lunes 19 y el sábado 24 de septiembre se celebrará una nueva edición de la FIMUCITÉ Film Scoring Academy, que tendrá lugar en el centro IACtec del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ubicado en Las Mantecas (La Laguna).

El extraordinario plantel de ponentes y participantes en mesas redondas abarca autores tan relevantes como Brad Fiedel, creador de las bandas sonoras de 'Terminator' y 'Terminator 2'; Vince DiCola, compositor de 'Transformers: La Película', 'Staying Alive' o 'Rocky IV'; Johnny Klimek, autor de la música de títulos como "Matrix Resurrections" y "El Atlas de las Nubes" o Marcin Przybilowicz y P.T. Adamczyk, responsables de la música del exitoso videojuego 'Cyberpunk 2077'.

Ben Watkins (Juno Reactor), autor de varios temas de la saga 'Matrix', junto al batería Greg Ellis y el guitarrista Amir John Haddad El Amir; la solista Olga Jankowska, así como el ingeniero de grabación Dennis Sands, el orquestador y arreglista Leigh Phillips y el productor Peter Hackman participarán también en el programa de esta edición de la Academia Fimucité en la que los compositores españoles tendrán un peso importante. En este sentido, autores como Iván Palomares, Arnau Bataller, Josué Vergara, Gerard Pastor, Ramón García i Soler y Xavier Capellas, intervendrán en la mesa redonda 'La influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo competitivo', moderada por el especialista en música de cine Conrado Xalabarder.

La Academia Fimucité, coordinada por Pedro J. Mérida, es una de las actividades paralelas más esperadas del Festival, que se despliega anualmente con carácter gratuito en el compromiso del Festival por la formación especializada en este ámbito y que ofrece una oportunidad única a estudiantes y músicos profesionales interesados en la creación de música para el audiovisual.

Los asistentes, que podrán encontrar el formulario de inscripción en la web del Festival (www.fimucite.com), recibirán un diploma acreditativo de su participación. Las sesiones, con aforo limitado, tendrán lugar de lunes a jueves de 17.00 a 19.00 horas; el viernes, com una ponencia de 11:00 a 13:00 y outra de 16.30 a 18.00; y el sábado habrá dos ponencias en horario de mañana (de 10.30 a 12.30 y de 13.30 a 15.30 horas).

FIMUCINEMA

El domingo 25 de septiembre, el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife acoge a partir de las 19.00 horas, la lectura del palmarés de FIMUCINEMA, la sección a concurso del Festival, donde se premia la música original compuesta expresamente para largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes y videojuegos. Además, habrá ocasión de disfrutar de la proyección de una selección de cortometrajes nominados.

FIMUCITÉ cuenta con el patrocinio de Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Auditorio de Tenerife y Orquesta Sinfónica de Tenerife, Teleférico del Teide, el apoyo de Fundación Disa, Emmasa, Fundación SGAE -a través del Consejo Territorial de SGAE en Canarias-, Fundación "la Caixa" a través de CaixaBank, y la colaboración de Domingo Alonso Group y AUDI como coche oficial del Festival.