El CAF tinerfeño trata de influir en la Ordenanza para evitar que se encarezca la factura del agua

Precisamente, el CAF tinerfeño parte de la premisa de que se aplique a las comunidades de propietarios la tarifa como consumidores ¬-conforme a la Ley de Consumidores¬¬-, puesto que las comunidades no tienen finalidad de lucro ni son una sociedad mercantil. Así que, "siendo por ley las comunidades un consumidor protegido al igual que otros consumidores, se debería aplicar la tarifa doméstica ¬¬-y no industrial¬¬- al consumo habitual en este ámbito".

Sin embargo, en el borrador de Ordenanza y en lo que se refiere al suministro destinado al servicio de limpieza en portales, cajas de escalera y riego de jardines, las comunidades están obligadas a pagar precios más elevados debido a la aplicación de la tarifa de" uso no doméstico".

También, en lo que se refiere al contador del agua contra incendios ubicado en edificios se aplica una tarifa de uso no doméstico o industrial.

Es decir, se repite la situación previa en la nueva Ordenanza, que tratamos de modificar para que se considere agua doméstica toda la que se consume en una comunidad.

Observamos que, lejos de atender las reiteradas demandas de nuestro colectivo profesional y de las comunidades que gestionamos de que se elimine este último cobro, o se fije una cantidad justa al contador contra incendios, en la nueva Ordenanza el precio por mantenimiento y cuota del servicio sube hasta los 302,00 euros (cada dos meses). En nuestra propuesta de modificación, consideramos un precio de 16,52 € al bimestre, para igualarlo al de uso residencial doméstico. Porque, como expuso un administrador de fincas, este desembolso por el "no servicio" se lleva una gran parte del gasto del presupuesto anual en comunidades pequeñas.

Este Colegio profesional viene reclamando durante años que se elimine el cobro, o se fije un precio menos gravoso para los propietarios, a un contador que no tiene ningún uso más allá del improbable caso de que se utilizara el agua en un incendio en la comunidad.

Por otra parte, no podemos obviar que en la Ordenanza se trata de incrementar los precios del agua, como vemos en los tramos de tarificación de consumos. De ahí que, propongamos precios más bajos. Al tiempo que estimamos que no se puede penalizar el consumo sin establecer antes un gasto medio de agua de los hogares del municipio a partir del cual sería justo encarecer el gasto que no sea ahorro de agua.

Reunión con presidentes de comunidades y asociaciones vecinales

Asimismo, la nueva Ordenanza debe incluir expresamente un bono social para las familias con dificultades económicas, similar al bono eléctrico

Así se puso de relieve en el encuentro mantenido, el pasado 22 de septiembre, entre miembros de la Comisión de Calidad y Servicios del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y presidentes de comunidades y asociaciones vecinales que presentarán sus propias alegaciones a la Ordenanza.

Tras un largo debate en el que se coincidió en lo injusto del cobro del contador contra incendios y el intento de subir los precios del agua, vía nueva Ordenanza, se acordó realizar diversas acciones para sensibilizar a la ciudadanía sobre este posible incremento de la factura.

En la reunión, se acordó informar y pedir la actuación de la Diputación del Común en los temas tratados, y no se descartó la judicialización de este asunto. Recordemos que, en 2017, ante el intento de incrementar las tarifas del agua en Santa Cruz, el Gobierno de Canarias interpuso una demanda en los juzgados cuya sentencia le fue favorable, ya que se estimó que no se justificaba el incremento para una empresa que presentaba superávit. Así que también podría interponerse una demanda contra la futura Ordenanza, si se aprueban las subidas de precios que contempla.