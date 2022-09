El Ayuntamiento informa de nuevos cambios en el tráfico debido a las obras de saneamiento en Playa de San Juan

Guía de Isora/ El Ayuntamiento de Guía de Isora informa de que el próximo lunes 3 de octubre, debido a las obras de saneamiento que está realizando el Gobierno de España (a través de la empresa ACUAES) y el Cabildo de Tenerife (a través del Consejo Insular de Aguas) en Playa de San Juan, habrá cambios temporales en el tráfico y en el estacionamiento de determinadas calles del núcleo costero.

Debido a estas obras, se prohibirá el estacionamiento en toda la C/ La Barca y se cambiará el sentido de la vía, siendo el sentido desde la Avda. Juan Carlos I a la Avda. Reina Sofía. En la C/ El Remo, en su salida a la C/ La Barca, se prohibirá el giro a la izquierda, y tendrá que realizarse a la derecha en sentido hacia la Avda. Reina Sofía.