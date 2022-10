Turismo de Canarias y el Cabildo de Tenerife presentan el nuevo paseo litoral de la Marina de San Miguel

Durante el recorrido, Yaiza Castilla incidió en el impacto que tienen este tipo de acciones. "Si queremos mantener el valor competitivo de Canarias como destino turístico no podemos caer en el conformismo, sino mantenernos alerta y en activo, no solo para mantener nuestra posición frente a otros mercados competidores, sobre todo aquellos de desarrollo más reciente, sino para incrementar y extender los beneficios que este sector produce en nuestra economía hacia otros sectores productivos".

"Dos objetivos que pasan necesariamente por propiciar la excelencia y por apostar por el aumento de los niveles de calidad de los espacios públicos turísticos, y ello no solo para mejorar la imagen turística de Canarias, sino también para optimizar las condiciones de vida, tanto para la población residente, como para los visitantes", aseguró la consejera.

Pedro Martín explicó que "este litoral que ahora se recupera para el uso de todos es solo una primera fase. Continúa el Ayuntamiento con la segunda fase y vendrá el Cabildo de Tenerife detrás para impulsar la tercera, con el objetivo de seguir ofreciendo y recuperando espacios para la ciudadanía en algo que es, probablemente, uno de nuestros mayores tesoros, el litoral de Tenerife".

El presidente insular aseguró que "esta obra reúne todos los requisitos que necesita un paseo: es accesible, tiene espacio para distintas actividades, como los que vienen en bicicleta o los niños que juegan en los parques infantiles y, sobre todo, se abre al mar, eliminando barreras y permitiéndonos respirar y descubrir rincones del sur de la isla que tienen un encanto muy especial".

Por su parte, Arturo González se mostró "satisfecho, porque se van cubriendo etapas en la apuesta del Ayuntamiento por mejorar los accesos a la costa y el paseo que estamos inaugurando hoy es un ejemplo de nuestras intenciones. Afortunadamente la colaboración entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el propio Ayuntamiento ha dado como resultado este precioso paseo que hoy estamos inaugurando y que pretendemos seguir continuando en su ejecución para conseguir que la costa de San Miguel sea un lugar muy atractivo para el turismo y también para los residentes".

Para esta zona se diseñó un paseo litoral accesible con una anchura mínima de 1,80 metros, pensado para disfrutar del mar mejorando las conexiones con la costa, que potencie la relación a pie de litoral, con zonas de solarium vinculadas al baño.

Para facilitar la realización de ejercicio al aire libre, se ha dotado a la zona con un carril bici con un ancho mínimo de dos metros y se han creado áreas deportivas y de juegos.

En el nuevo paseo se han creado también altos en el camino para ofrecer a viandantes y ciclistas áreas de sombra y descanso, miradores y un programa deportivo para llenar el paseo de acontecimientos que lo enriquecen y potencian los puntos estratégicos de la costa. De esta forma, se fomenta también el disfrute de un paisaje sobre el que se han realizado actuaciones de restauración, ampliando las zonas verdes, y protección. También se ha instalado un kiosco con terraza para completar el programa de ocio y esparcimiento.

El presupuesto de las actuaciones realizadas ha ascendido a 988.517,35 euros, de los que el Gobierno de Canarias ha aportado 901.801 euros y el Cabildo de Tenerife, 86.716,35 euros.