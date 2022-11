Tagoror Norte considera lamentable la respuesta del Cabildo sobre la grave situación del tráfico en el norte de la Isla

La Asociación, a través de su presidenta afirma "que el incremento estimado por el Cabildo de 28000 coches en dirección sur, y los equivalentes de regreso, ya se viene produciendo y no es la respuesta al colapso de la TF5, sino que anticipa que el colapso llegará a ser total, desde La Laguna a Buenavista,por el estrangulamiento de la C820". "Ya pasa con relativa frecuencia, debido a accidentes, desprendimientos o problemas metereológicos. Hay estrangulamientos que no se han resuelto y aún hay tramos que no tienen ni proyecto. La única actuación, penosa y muy lesiva, ha sido aislar a los municipios del norte, viviendas y comercios incluidos, para hacer de la C820 una vía rápida, cosa que no es, porque en realidad es una travesía como reconoce Arriaga en sus declaraciones", concluye.Tagoror Norte se declara alarmada por la declaración de incapacidad del responsable de Carreteras, desviando la atención hacia el Gobierno de Canarias "que hasta ahora no ha mostrado ningún interés por el norte de la isla" y solicita "el diálogo y la coordinación urgente entre ambas instituciones, o que se declaren definitivamente incapaces de resolver la problemática del Norte y recurran al gobierno del Estado, ya que, en palabras del Gobierno, "Tenerife es la isla más poblada y con más coches" y no han podido resolverlo hasta ahora.La Asociación lamenta también que no haya habido diagnóstico ni planificación, porque "a falta de carreteras se puede minimizar con algunas actuaciones tendentes a limitar o escalonar los desplazamientos: transporte público frecuente y barato, incentivación del empleo en el norte, escalonamiento de servicios metropolitanos (hospitalarios y académicos), terminación del hospital del norte, oficinas descentralizadas, acercamiento de funcionarios a sus lugares de residencia...)". "Ni una sola medida de planificación se ha implementado y eso significa un gran desprecio por la población del norte de la isla que pasa gran parte de su vida atrapada en medio de una cola interminable"

La presidenta de la Asociación reitera su petición a las administraciones insular y autonómica de más sensibilidad y actuaciones en el norte "que se reflejen en los presupuestos" e insta a las distintas administraciones a ponerse manos a la obra "para ofrecer respuestas inmediatas".