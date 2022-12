Y lo ha hecho con una subvención nominativa de cinco millones de euros que contemplan, entre otras soluciones, el soterramiento de la avenida Chayofita, cuyo tráfico irá de manera subterránea durante en el tramo previo a la rotonda principal de Los Cristianos, de manera que los vehículos que no vayan a permanecer en la localidad, puedan salir directamente a la autopista del Sur, TF-1, lo cual descongestionaría la ciudad.

No obstante, el proyecto definitivo no se encuentra aún redactado y, por tanto, el Ayuntamiento de Arona intervendrá en la fase de cooperación interadministrativa para incorporar o modificar los aspectos necesarios en defensa de los intereses municipales. Sin embargo, esta subvención sitúa la movilidad de Los Cristianos en el primer plano, tal y como ha venido exigiendo el propio alcalde en los últimos años.

José Julián Mena: "Un paso fundamental para Los Cristianos"

El alcalde de Arona ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que "el Estado esté dando un paso importante a una necesidad para la modernización de Los Cristianos, la regeneración de la ciudad y la interacción del eje puerto-ciudad. Esta subvención es muy relevante porque supone el reconocimiento de que esta es una cuestión clave para el municipio y para el conjunto de la Isla".

José Julián Mena ha agregado que "llevábamos años pidiendo una intervención, de manera que el tráfico vaya soterrado y no incida, como lo hace actualmente, en el propio que se genera en Los Cristianos. De esta forma podrá evitar los puntos saturados de la ciudad y podrá salir de una forma más rápida a la autopista TF-1. No obstante –ha agregado- tendremos la posibilidad de intervenir en el proyecto para que atienda las principales necesidades municipales".