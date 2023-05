Adeje/ El Mirador se encuentra ubicado en la zona del litoral entre La Enramada y El Beril.

El ayuntamiento de Adeje lleva varios meses ejecutando el proyecto de remodelación del Mirador de La Paloma, ubicado en la zona del litoral de La Enramada. El objetivo es revitalizar un punto emblemático del municipio que actualmente se encuentra desaprovechado y en estado de deterioro. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca realzar la belleza del entorno, ponerla en valor y mejorar la experiencia de residentes y visitantes.



El proyecto se ha planteado siguiendo los criterios establecidos por el personal técnico del ayuntamiento, que incluyen la creación de un nuevo trazado accesible, la renovación del pavimento y el mobiliario, la instalación de nueva iluminación y la inclusión de puntos de estancia con sistemas de protección solar.

El Mirador de La Paloma se encuentra en el Paseo peatonal de La Paloma, específicamente en su intersección con el Paseo de La Pedrera, sobre un montículo rocoso existente que se eleva hacia el mar. Este espacio natural costero, que presenta unas características únicas, se encuentra en un entorno de larga tradición en el municipio y en una zona turística consolidada.

El acceso actual al mirador mediante escaleras no es adecuado para personas con movilidad reducida. Además, el recorrido actual del mirador es limitado y no aprovecha de manera óptima la morfología del montículo, lo que ha llevado a un uso indiscriminado de las áreas pavimentadas.

El proyecto plantea una solución que pone en valor las formas, texturas y colores que ofrece la montaña. Se ha diseñado un nuevo trazado accesible para todas las personas que coincide con el acceso actual, sustituyendo las escaleras por una rampa que respeta la marca física existente en la montaña. Asimismo, se ha buscado integrar el recorrido en el terreno, permitiendo que la roca forme parte importante del paisaje y evitando la construcción de pasarelas y barandillas elevadas que puedan dar una imagen artificial al conjunto.

El nuevo trazado se realiza con una pendiente del 6% y se han creado dos zonas de descanso antes de llegar al espacio mirador principal en la cima del montículo. El primer punto de descanso, que ofrece vistas inmejorables de la playa de La Enramada, cuenta además con una zona de estancia y áreas de sombras.

El recorrido culmina en una plataforma horizontal elevada, en la que los límites se funden con el horizonte y no se han instalado barandillas, proporcionando una perspectiva única para los visitantes.

Con respecto a la protección solar, se ha tenido en cuenta la orientación del sol y se ha optado por una solución que evite estructuras adicionales costosas y de mantenimiento complicado. Se colocará una barandilla estratégica en un lateral de la plataforma mirador, que además servirá como sistema de protección del sol para un banco lineal situado en la grada inferior.

En cuanto a los materiales utilizados, se ha seleccionado hormigón continuo desactivado con áridos de color similar al entorno para el pavimento. La iluminación se realizará mediante balizas en el suelo, y las barandillas y sistemas de protección solar se construirán con hormigón visto.

Se trata, en definitiva, de una obra llamada a dar un mayor uso y disfrute, que pueda ser utilizada y transitada por toda la vecindad de Adeje y turistas que pasen por la zona. Un espacio natural y paisajístico que permitirá disfrutar de un entorno histórico y de gran valor para la ciudadanía de Adeje.

