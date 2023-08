El Cabildo activa el Plan Territorial Insular de Emergencias ante riesgo de incendio forestal

Tenerife/ Debido a las altas temperaturas se aplican medidas de grado 3 y dada la coincidencia, los días 11 y 12 de agosto, de la observación de las Perseidas cierra las carreteras a la zona forestal.

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Desarrollo Sostenible y Seguridad ha activado las medidas grado 3 para la prevención de incendios forestales ante el episodio de altas temperaturas que afectará a la Isla desde este jueves (10 de agosto) y que se prolongará, previsiblemente hasta el próximo martes, 15 de agosto. El termómetro podrá registrar temperaturas que superen, en las zonas de medianías y cumbres, los 40 grados centígrados.



Las medidas contempladas son la prohibición de realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas, etc); exhibiciones pirotécnicas; utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas, aprovechamiento forestal, actividad cinegética en toda la isla, no se podrá circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa; se procederá al cierre de zonas de acampada y campamentos así como la estancia en el monte y tránsito por senderos y pistas forestales o campo a través.

Dispositivo seguridad Perseidas

Asimismo, y dada la coincidencia, los próximos días 11 y 12 de agosto, con la observación de las perseidas, el Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal dado el riesgo de que se produzca un conato o un incendio. La confluencia de tráfico y personas, habitual en esas fechas, dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales.

En este sentido se cierran, desde las 19:00 horas hasta las 3:00 de los días 11 y 12 y 12 y 13 de agosto:

TF-24 en el kilómetro 9 con el objeto de evitar el tránsito de vehículos desde el núcleo de La Esperanza, y en el punto kilométrico 23+500, a la altura del cruce de Arafo;

la TF-21 en el punto kilométrico 16+500 a la altura de la Caldera de Aguamansa, por la vertiente norte; y en el punto kilométrico 66+800 a la altura de Vilaflor, por la vertiente sur.

la TF-38 en la Subida de Chío, punto kilométrico 12+500

Además, ante el episodio de altas temperaturas se recomienda extremar las precauciones, en todo el territorio insular, con cualquier actividad que pueda generar incendios (tabaco, uso de grupos electrógenos, material eléctrico y pirotécnico, etc.). Del mismo modo, la recomendación se hace extensiva a los promotores privados de actividades no prohibidas en la zona de riesgo se tomen las medidas necesarias frente a la situación de riesgo declarada.

Para más información, la ciudadanía puede consultar las medidas y las zonas de riesgo de incendio forestal en la página web del Cabildo de Tenerife (www.tenerife.es)