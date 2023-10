El Gobierno destina 8,9 millones de euros a Canarias para seguir impulsando el despliegue del 5G

Este programa de ayudas, financiado con los fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación y la agenda España Digital 2026, supone una inversión de 8,9 millones de euros para la provisión de equipamiento necesario activo, pasivo y, en su caso, la infraestructura adicional como "backhaul' que facilitan el despliegue del 5G en los municipios canarios de menos de 10.000 habitantes.Estos recursos se suman a los 3,9 millones de euros adjudicados por el Ministerio–con la resolución de UNICO 5G Backhaul- a varios operadores para dotar de fibra óptica las torres móviles existentes en municipios canarios de menos de 5.000 habitantes, contribuyendo a evitar la aparición de una brecha territorial en la implantación de esta tecnología al favorecer su despliegue en municipios más pequeños.La distribución de la inversión por provincias se puede ver en la siguiente tabla:

CCAA PROVINCIA 5G ACTIVAS 5G Backhaul* TOTAL

CANARIAS Las Palmas 2.429.208 € 484.681 € 2.913.889 €

Santa Cruz de Tenerife 6.532.122 € 3.441.821 € 9.973.943 €

TOTAL 8.961.329 € 3.926.502 € 12.887.831 €

*La resolución provisional de las ayudas UNICO 5G Backhaul se publicó el pasado mes de julio

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha subrayado que con este "programa pionero en Europa, el Gobierno sigue impulsando el despliegue de esta tecnología que abre nuevas posibilidades para el desarrollo económico y social del país, ahondando en la estrategia de fomentar la cohesión territorial y generar oportunidades y empleo de calidad".

"Una vez que hemos cerrado la brecha digital en conectividad fija y lideramos en Europa el despliegue de la fibra como apunta el Informe Década Digital, en España vamos a seguir a la vanguardia también en esta tecnología, que cambia el paradigma de la móvil y que genera una gran oportunidad en el Internet de las cosas, para que llegue a todas las provincias".

Por sus características de muy alta capacidad y baja latencia, el 5G abre nuevas posibilidades para la transformación industrial y social de España. Esta convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva va dirigida a los operadores que dan servicio de 5G para proveer en zonas rurales del equipamiento activo, pasivo e infraestructuras que desarrollen esta tecnología en municipios de menos de 10.000 habitantes en los que no existe –y no está previsto en los próximos tres años- cobertura móvil 4G de al menos 50 Mbps en sentido descendente.

Esto supone grandes posibilidades para aprovechar el 5G en actividades desarrolladas en municipios pequeños en los distintos sectores económicos como por ejemplo la agricultura, el turismo o en la mejora de la prestación de servicios públicos. Se garantiza así el uso y acceso a aplicaciones y servicios de última tecnología, como el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia artificial (AI), la Realidad virtual y Realidad aumentada.

Un cambio de paradigma que permitirá en municipios pequeños, por ejemplo, la sensorización de diferentes cultivos en el agroalimentario para la optimización de la producción, el desarrollo de actividades turísticas y culturales aplicando nuevas realidades, la mejora de los servicios públicos con operaciones a tiempo real o atención a distancia para urgencias sanitarias o emergencias, así como también la precisión para la recogida de basura o reciclaje con sensores en los contenedores para adaptarla a la demanda del uso.

En las bases que regulan la convocatoria se especifica que estas subvenciones podrán destinarse a la provisión de equipamiento necesario activo, pasivo y, en su caso, la infraestructura adicional como "backhaul", refuerzo de mástiles o de energía, necesaria para la prestación de servicios 5G stand alone, el 5G con todas sus funcionalidades, construido técnicamente sobre un nuevo núcleo de red independiente del de la tecnología 4G, además de sobre las frecuencias en bandas pioneras 5G.

Las solicitudes para participar en el programa pueden presentarse hasta el próximo 31 de octubre a las 13.00 horas en el registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Acelerando el despliegue del 5G

Con el lanzamiento de esta convocatoria, y la ya resuelta del programa UNICO 5G Redes Backhaul, para llevar la fibra óptica hasta las antenas, el Gobierno suma más de 1.000 millones de euros invertidos en todo el territorio para impulsar el despliegue de infraestructuras 5G, en colaboración con el sector privado, en municipios menores de 10.000 habitantes.

Las subvenciones recogidas en esta convocatoria son complementarias a otras actuaciones que se están llevando a cabo bajo el paraguas del programa UNICO, que está desarrollando el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Estrategia de impulso de la tecnología 5G

La estrategia de impulso de la tecnología 5G cuyo principal fin es liderar el despliegue del 5G en Europa es uno de los ejes de la Agenda España Digital. La intención del Gobierno es que el país disponga de esta tecnología disruptiva para poder desarrollar las capacidades que el 5G va a permitir como elemento transformador económico y social.

Con este objetivo se han puesto en marcha programas que cubren todas las fases de desarrollo de estas nuevas tecnologías de comunicación móvil en España. Los programas de ayudas que cubren el despliegue de las infraestructuras (UNICO 5G Backhaul y UNICO 5G ACTIVAS), el desarrollo de proyectos piloto – por medio de Red.es- y casos de uso, la integración de la tecnología en las cadenas de valor industriales (UNICO 5G Sectorial) y la investigación básica y la innovación en las siguientes generaciones tecnológicas (UNICO I+D 5G avanzado y 6G).

España ha sido de los primeros países de la Unión Europea que ha culminado la asignación de la totalidad del espectro 5G, además de haber dedicado 450 MHz para autoprestación y uso industrial. También se han aumentado los límites del espectro para permitir a los operadores gestionar mejor los aumentos de tráfico.