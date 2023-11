Hub Intech Tenerife impulsa ocho startups canarias que aspiran a consolidar sus proyectos

Tenerife/ El evento organizado por el Cabildo a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife congregó a más de 500 personas. El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), ha logrado impulsar a través de Hub Intech Tenerife a ocho empresas canarias de base tecnológica (startups) que optan a consolidar sus proyectos. El evento, que congregó a 300 empresas canarias junto a 30 gigantes tecnológicos durante el pasado fin de semana para analizar la situación de la industria creativa en Canarias, resultó un éxito de participación, con la presencia de más de 500 asistentes en el Iberostar Heritage Grand Mencey.



El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, señala que "Hub Intech Tenerife ha sido un éxito tanto de organización como de participación. De los ocho proyectos presentados en el Foro de Inversión después de haber sido formados en el Programa de Preparación para la inversión del Parque Científico y Tecnológicos de Tenerife, los inversores (Business Angels) detectaron ochos proyectos potencialmente invertibles: Pipeline Pro, Mou, Roots n' joy, Visionary Hospitality, Salescaling y Turitop. Además, se realizaron 60 encuentros bilaterales entre emprendedores con los potenciales inversores".

En el Omnia Business Day tuvieron lugar encuentros empresariales entre la Administración y los ponentes en representación de las grandes empresas para hablar sobre transformación digital, automatización robótica de procesos, etc con Gartner, Uipath, Aruba y grupo TRC, durante el evento se han formado alrededor de 200 personas en rotación de las diferentes temáticas. En la parte Binary Partner Connect se desarrollaron encuentros de la Administración con directivos de primer nivel de compañías como Intel, Epson, Acer, LG y Samsung. En ese sentido, hay que destacar la ponencia de Jorge Valdano "Los Poderes del Líder ante los nuevos retos", que congregó a más de 150 personas pertenecientes a empresas del ámbito tecnológico.

Durante el evento hubo presencia física y con espacio para reuniones y exposición, así como representación personal de más de 30 empresas tecnológicas de primer nivel como Intel, Lenovo, Epson, Acer, Logitech, LG, Samsung, TP-Link, Optoma y Philips, entre otras. Además, se contó con la asistencia de casi 300 empresas regionales relacionadas con la tecnología, lo que ha permitido la transferencia de conocimiento con los principales fabricantes, así como un impulso al tejido empresarial tecnológico de las islas, cerrando distintos y variados acuerdos comerciales y de colaboración.

El Observatorio de Innovación reunió a 15 expertos de sectores de la investigación, la transferencia, el sector empresas, el marketing y la industria gaming, y más de 60 personas recibieron formación de las mencionadas áreas. El Observatorio sirvió como herramienta de análisis con el fin de mejorar los instrumentos de fomento de la innovación en Canarias, una región caracterizada por su economía de servicios y el predominio de microempresas, con especial énfasis del papel de las universidades, y colectivos empresariales y sociales. Además, se realizaron cuatro reuniones bilaterales con empresas punteras en el sector con proyección de nuevas iniciativas en I+D.

Los colaboradores premium de Hub Intech Tenerife son Omnia Infosys y Binary Systems, mientras que los colaboradores son el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Canarias ZEC, Proexca, Caixa Bank Day One, Archipélago Next, CEOE Tenerife y la Cámara de Comercio.

