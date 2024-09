TLP Tenerife inaugura la decimosexta edición con un completo programa de actividades

Tenerife/ El Recinto Ferial de Tenerife acoge el evento del 3 al 8 de septiembre.

La Isla se convierte en el epicentro nacional de la tecnología y las nuevas tendencias.



TLP Tenerife, el evento de tecnologías y nuevas tendencias, da comienzo hoy (martes 3) a su decimosexta edición. Cientos de participantes de la denominada Zona LAN Party se congregaron en la entrada del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife para entrar con sus equipos informáticos en la que será su casa hasta el domingo. La Zona Summer-Con, la parte de convención de fans de videojuegos y cultura asiática, abrirá sus puertas mañana miércoles, 4 de septiembre, y las entradas pueden adquirirse en TomaTicket o en la propia taquilla del evento.

Esta edición de TLP Tenerife vuelve tras un parón de con el apoyo institucional del Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife, dentro de su apuesta por ofrecer a la ciudadanía actividades de ocio, formación y nuevas líneas de negocio. El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de empresas como Online Canarias, Globalan e Intel, entre otras.

TLP Tenerife 2024 contará con dos áreas. La zona LAN Party es aquella que reúne a centenares de participantes que acuden con sus equipos informáticos a convivir durante varios días en el recinto. La otra parte es la zona Summer-Con, que reunirá el programa lúdico y formativo relacionado con el mundo manga, cómic, animación y cultura asiática.

La presentación del evento tuvo lugar hoy y contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso; el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo, Juan José Martínez; y la directora del evento, Idaira Febles.

Rosa Dávila agradeció la "paciencia de los laneros que han esperado la vuelta de TLP Tenerife y a todas las personas que han colaborado para que esta edición sea posible, tanto a nivel político como a nivel organizativo. Físicamente estamos en Tenerife, pero estamos a nivel mundial en el ámbito de la tecnología y la innovación", explicó la presidenta del Cabildo.

Por su parte, Lope Afonso calificó este encuentro como "un exponente del gaming en Canarias y un escaparate de profesiones relacionadas con el mundo tecnológico". A continuación, el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, dio las "gracias al equipo organizador por volver a querer lanzar este proyecto y a todas las personas que han hecho de este evento uno de los más importantes de Canarias".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó "la importancia de impulsar este tipo de iniciativas centradas en la innovación y en las que se puede crear empleo estable para el futuro".

La directora de TLP Tenerife, Idaira Febles, agradeció a las autoridades "su colaboración para hacer posible la vuelta del evento", haciendo mención especial a Rosa Dávila por su apoyo a la iniciativa, y a las 150 personas que han sido contratadas para que la vuelta de los teleperos sea una realidad".

MÁS DE 67 MILLONES DE SEGUIDORES ENTRE TODOS LOS INVITADOS

Este año, TLP Tenerife reúne a veinticuatro invitados de los mundos de Twitch, YouTube, cine, cosplay, K-Pop e incluso juegos de mesa. El invitado principal es Misho Amoli, creador de contenido con más de 1'4 millones de seguidores en sus redes sociales, boxeador en La Velada del Año 3 y uno de los tres protagonistas de la serie de YouTube '21 Días', la cual cuenta con una gran cantidad de capítulos que superan el millón de visualizaciones.

A él se le suman otros streamers como Mayichi, streamer y presidenta junto a Iker Casillas del club de fútbol '1K' de la King's y Queen's League; Vicens, que centra su contenido en el videojuego Fortnite o Raptor Gamer, quien juega a Minecraft y cuenta con 15 millones de seguidores.

El cine también estará presente mediante tres actores de doblaje. Salvador Vidal, quien pone voz en español a Indiana Jones y Luke Skywalker entre muchos, contará con una entrevista en abierto para los visitantes el sábado a las 12.00 horas en la sala de conferencias. Más tarde, ese mismo día a las 18.30 horas, el escenario principal reunirá una mesa redonda protagonizada por Claudio Serrano, quien dobla a Batman; Rafael Azcárraga, voz de Kratos en el videojuego God of War; y Diego Merayo, tiktoker de cine que cuenta con más de 1 millón de suscriptores en su perfil llamado Te Lo Cuento Sin Spoilers.

TORNEOS DE ESPORTS Y CONCURSOS

Más de 30 competiciones en cuatro modalidades distintas de torneos que se desarrollarán en un amplísimo abanico de títulos, desde League of Legends y Tekken 8 hasta Just Dance y Fortnite.

Además, se acogerán las finales de TLP Championship, una competición que empezó meses atrás en las modalidades de esports y bailes de K-Pop. Se proclamarán los ganadores en League of Legends, Tekken 8, EA Sports FC24 en la parte de deportes electrónicos. Por la otra, se coronará al grupo y solista del estilo musical coreano.

El evento cerrará el domingo a las 17.00 horas con el Gran Concurso de Cosplay. Este es el arte de carecterizarse como personajes de la cultura audiovisual y coronará al mejor 'cosplayer' de Canarias.

EL ESCENARIO PERFECTO PARA VARIAS PRESENTACIONES TECNOLÓGICAS

TLP Tenerife será además el punto de presentación de dos grandes hitos tecnológicos. El primero será el encuentro TLP Link-Up!, de la mano de las empresas tecnológicas Globalan y HPE Aruba. En él, se reunirá a varios profesionales del sector de redes de comunicación LAN y WLAN. Se pondrán a prueba varios dispositivos con datos a tiempo real para monitorizar algunas de las actividades del evento, las condiciones ambientales y el consumo eléctrico, entre otras cosas.

Además, el youtuber tecnológico Nate Gentile, el cual cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en sus redes sociales, presentará el sábado OC Computer, la nueva marca de ordenadores de 'gamers' para 'gamers' creada por Intel y Deep Cool.

UNA APUESTA POR EL APRENDIZAJE Y EL OCIO VINCULADO A LAS TECNOLOGÍAS Y NUEVAS TENDENCIAS

Aunque TLP Tenerife abrirá su zona Summer-Con de 11.00 horas a 20.00 horas, a partir de la hora de cierre permanecerá abierta la terraza del evento, además de forma gratuita para todos los públicos. En ella, se proyectarán todos los días películas en versión original de animes y se podrá disfrutar de la Zona Gastro del evento.

El servicio de idiomas de la Universidad de La Laguna ofrecerá a las personas asistentes clases de iniciación en japonés y coreano. Esta no será la única formación que se imparta, pues el evento también ofrece un taller de animación en el que se enseñará, por ejemplo, cómo realizar el caminar de un personaje de dibujo.

SOBRE TLP TENERIFE

TLP Tenerife 2024 es el evento de tecnologías y nuevas tendencias de Canarias que cuenta con quince ediciones. Es el punto de encuentro en el que converge el amor por los videojuegos, anime, cómic, K-Pop, cosplay, manualidades, influencers, cultura japonesa y mucho más.

TLP Tenerife 2024 cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e Islas Canarias Latitud de Vida. También de empresas como Online Canarias, Globalan, Intel, Nilox, Ordenadores Qi, HiperDino, RedBull y Tenerife+Sostenible. Asimismo, cuenta con la colaboración con el Centro Cultural Coreano en España, Telepizza, El Corte Inglés, Cecotec, Instituto de Astrofísica de Canarias, Universidad de La Laguna, Fundación Club Deportivo Tenerife, Fuentealta, The Boss, T-Same, Selecta Visión, Selecta Play, Fuerza Imperial de Tenerife y El Club Dante.