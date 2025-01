Tenerife solicita que la sede del Centro Nacional de Vulcanología sea compartida con La Palma

Tenerife/ La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, defiende que ambas islas acojan este organismo porque son las de mayor actividad volcánica.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha solicitado hoy (lunes 30) que la sede del Centro Nacional de Vulcanología sea compartida entre Tenerife y La Palma. Dávila indicó que "hemos solicitado que esté ubicado en Canarias y, en concreto, en La Palma y Tenerife y que el Instituto Volcanológico de Canarias tenga un papel determinante, ya que ha venido trabajando desde el Cabildo de Tenerife desde hace muchos años".



"He hablado con el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y creemos que podemos tener una sede compartida, toda vez que se pone en valor que haya habido recientemente una erupción en su isla. Puede haber un trabajo científico que se realice en las dos islas y que podamos tener una sede compartida, más allá de que la sede administrativa pueda estar en una u otra isla. Desde luego, tiene que estar en Canarias y no en otro lugar de España, porque es aquí donde tiene que haber una mayor vigilancia vulcanológica", aseguró.

La pasada semana, los expertos del Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (CCES), previsto en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca), indicaron que la actividad volcánica del Teide es anómala y la atribuyen a una presurización del sistema termal bajo la isla de Tenerife, aunque sin indicio alguno por el momento de una posible erupción.

Al respecto, Rosa Dávila señala que "a raíz de la reunión extraordinaria del Pevolca, hemos consensuado que haya una mayor vigilancia a través del Plan Especial de Protección Civil y Atención a las Emergencias. Tenemos los planes de riesgo y de Protección Civil actualizados. Lo que identifican los científicos desde 2016 es que hay una mayor actividad no solo con enjambres sísmicos sino con deformaciones de otra naturaleza y que es necesario un mayor seguimiento y vigilancia de todos estos aspectos. Y lo hacemos a través del Involcan y de otros institutos donde los científicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) harán un mayor seguimiento de la actividad que se está produciendo en el entorno del Teide".

Dávila recordó que "vivimos en una región volcanológicamente activa y las conclusiones que sacaron los científicos de la reunión del Pevolca es que no se va a producir una actividad volcánica inminente a corto o medio plazo. El Cabildo es un aliado de la ciencia y son muy importantes todos los trabajos que se realizan de prevención, protección e información de la población. Hace unos meses presentamos ese simulacro de evacuación que tendrá lugar en Garachico en septiembre, lo que nos permitirá evaluar nuestras capacidades".

Apoyo a Nemesio Pérez

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, mostró "el apoyo incondicional por parte del Cabildo y de todos sus compañeros a Nemesio Pérez –coordinador científico del Involcan y director del Área de Medioambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER)- y toda la comunidad científica y rechazamos aquellas posiciones en las que los científicos se ven atacados por distintas personas que a lo mejor quieren sacar rédito.

"Queremos trasladar este apoyo al conjunto de la comunidad científica por el trabajo que realizan y el apoyo que nos facilitan para la toma de decisiones en el ámbito de lo político y en el de la protección civil, en particular", indicó.

Simulacro en Garachico

El municipio de Garachico acogerá en septiembre de este año un simulacro de emergencia volcánica en el marco del proyecto EU-Modex. Este ejercicio internacional busca evaluar y reforzar la capacidad de respuesta de Tenerife ante una potencial crisis volcánica, adaptándose a los estándares europeos de seguridad. En ese sentido, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, mantuvieron a finales de octubre de 2024 una reunión con una delegación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para planificar la actividad.

"Este simulacro a gran escala nos permitirá evaluar nuestras capacidades en un entorno seguro y realista, comprobando nuestra organización, comunicación y respuesta ante una emergencia volcánica. Participar en este proyecto, avalado por la Comisión Europea, representa una gran oportunidad para adaptar nuestra preparación a los estándares europeos y proteger a nuestra población de manera eficaz", explica Rosa Dávila.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)