El Cabildo organiza FLL Canarias 2025, el mayor torneo de robótica e innovación del Archipiélago

Tenerife/ La actividad congregará a 700 jóvenes de 5 a 16 años el sábado 22 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Está coorganizado por la ULL y Ciencia ULL, Ingeniera Soy y la Fundación del CD Tenerife.

73 equipos buscarán un puesto en la gran final de FLL España 2025 que se celebrará en Galicia.



El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Ingeniera Soy y la Fundación Club Deportivo Tenerife organizan FIRST LEGO League Canarias 2025, el mayor torneo de robótica e innovación del Archipiélago. El evento congregará a 700 jóvenes de 5 a 16 años distribuidos en 73 equipos de las categorías Discover (5-6 años), Explore (6-9 años) y Challenge (10-16 años) el sábado 22 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. La FLL Canarias 2025 cuenta con la coorganización de la ULL y Ciencia ULL y la colaboración del Paraninfo ULL y la Facultad de Educación. Los tres ganadores competirán en la gran final FLL España que se celebrará en Galicia en marzo.

Los 700 participantes tendrán que demostrar su talento en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) a través de la robótica y la resolución de desafíos globales. El reto propuesto para este año es 'Submerged', un desafío que invita a los participantes a explorar el mundo submarino y desarrollar soluciones innovadoras para problemas relacionados con el entorno acuático.

El acto se presentó hoy (martes 18) con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el director de proyectos de la Fundación CD Tenerife, Artamy Rodríguez; y la directora gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Olga Martín. Además, una veintena de alumnos del Colegio Rodríguez Alberto y del CEIP Nuestra Señora de la Concepción realizaron una demostración del juego del robot.

Rosa Dávila indicó que con la FLL Canarias 2025 "reafirmamos nuestro compromiso con la educación STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas- y el fomento de habilidades esenciales para el futuro, brindando a los participantes una plataforma única para desarrollar su potencial en un entorno colaborativo y de alto impacto. Los participantes llevan mucho tiempo preparando sus proyectos para exhibirlos y ponerlos

Dávila destacó que esta iniciativa también sirve "para potenciar valores como la cooperación y la colaboración para la resolución de problemas. Son los jóvenes de hoy los que tendrán que afrontar los retos y desafíos del futuro y estoy convencida de que será un éxito".

Por su parte, Juan José Martínez destacó la vuelta a la Universidad de La Laguna como una de las principales novedades en esta edición. "Siempre han estado ahí colaborando, pero por segunda vez, van a acoger en sus espacios –en este caso, en el Paraninfo- la competición y eso siempre es una buena noticia".

Martínez explicó que junto al torneo propiamente dicho Ciencia ULL organiza la Feria Diviértete y Experimenta, que tendrá 11 estands de talleres, exhibiciones y actividades dinámicas, los visitantes podrán experimentar con la ciencia y otras disciplinas STEAM y una Fun Zone promovida por el área STEAM de la Fundación CD Tenerife tendrá 5 estands en torno a la cultura popular y tecnológica que une a personas de todas las edades y gustos. "Invitamos a todo el mundo a asistir porque habrá actividades para toda la familia y podrán disfrutar de experiencias que incluyen videojuegos, realidad virtual y robótica".

El rector de la ULL, Francisco García, recordó que en 2019 fue la primera ocasión que las instalaciones de la Universidad acogieron la FLL "y es un placer volver a celebrarla. Es una fiesta del conocimiento, de la creatividad y del futuro". Asimismo, destacó que "también se fomentan las habilidades sociales, el contacto entre los participantes y la búsqueda conjunta de soluciones a los retos planteados".

Finalmente, Artamy Rodríguez Plata indicó que "la labor de la Fundación del CD Tenerife va más allá del deporte, promoviendo proyectos que inspiren a las generaciones futuras y un buen ejemplo es la FLL Canarias 2025, donde el fútbol y la educación se dan la mano para generar una isla mejor. Son proyectos que promueven la educación y que generan e impulsan valores como el esfuerzo y la inclusión".

FIRST LEGO League es un torneo internacional de ciencia y tecnología que desafía a jóvenes de todo el mundo a resolver problemas del mundo real mediante la robótica y el trabajo en equipo. Está implementado en 110 países y participan más de 379.000 jóvenes alrededor del mundo. En esta edición, el torneo en Canarias contará con la participación de 73 equipos de 31 centros educativos y asociaciones –tres son de Gran Canaria- distribuidos en tres categorías: 5 en Discover, 36 en Explore y 32 en Challenge.

A través de sus tres categorías, FLL promueve el aprendizaje basado en proyectos y la metodología "aprender haciendo", permitiendo que los estudiantes enfrenten desafíos reales. Con esta edición, FIRST LEGO League Canarias

Voluntarios y público

La jornada contará con el apoyo de un equipo de 200 voluntarios, quienes desempeñarán un papel fundamental en la organización y desarrollo de la competición, garantizando que la experiencia para los participantes sea enriquecedora y dinámica.

Los organizadores prevén una asistencia de unas 2.000 personas, aproximadamente, incluyendo familiares, docentes, expertos en tecnología y representantes institucionales, que acudirán para presenciar de primera mano el talento y la creatividad de los jóvenes canarios en un evento que promueve el aprendizaje, la innovación y el trabajo en equipo.

Feria 'Diviértete y Experimenta'

La Feria Diviértete y Experimenta organizada por CienciaULL es un espacio interactivo dentro de la FIRST LEGO League Canarias 2025 diseñado para que asistentes de todas las edades disfruten de la ciencia y la tecnología de una manera práctica y divertida. A través de 11 estands de talleres, exhibiciones y actividades dinámicas, los visitantes podrán experimentar con la ciencia y otras disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La feria contará con la presencia de jóvenes investigadores/as de la Universidad de La Laguna y docentes especialistas en STEM, que guiarán a los asistentes en experiencias interactivas, promoviendo el entusiasmo por la tecnología y el conocimiento científico.

Por su parte, la Fun Zone promovida por el área STEAM de la Fundación CD Tenerife tendrá 5 estands en torno a la cultura popular y tecnológica que une a personas de todas las edades y gustos. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias que incluyen: videojuegos, realidad virtual y robótica.

Este entorno lúdico y educativo ofrece la oportunidad de descubrir el mundo de la innovación de primera mano, fomentando la creatividad y el aprendizaje en un ambiente inclusivo y participativo. La feria contará con la presencia de expertos y divulgadores que guiarán a los asistentes en experiencias interactivas, promoviendo el entusiasmo por la tecnología y el conocimiento científico.

Los patrocinadores del evento son: Volcano Teide, Instituto de Astrofísica de Canarias, Omnia Infosys, Online Canarias, Frimancha, HiperDino, Tirma e Isola. Todas las acciones desarrolladas por Parque Científico y Tecnológico de Tenerife son cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Categorías de la FLL Canarias 2025

Categoría Discover

FIRST® LEGO® League DISCOVER es un programa educativo para niñas y niños de 5 a 6 años, que promueve el aprendizaje de las áreas STEAM a través del juego, potenciando sus curiosidades y desarrollando hábitos de aprendizaje activo en el aula, utilizando ladrillos de LEGO DUPLO.

Categoría Explore

FIRST® LEGO® League EXPLORE es un programa de robótica educativa para niñas y niños de 6 a 9 años, donde los equipos trabajan en un proyecto interdisciplinar concentrándose en los fundamentos de la ingeniería, con un plan de estudios que incluyen actividades STEAM guiadas y apropiadas para su edad. Mientras exploran problemas del mundo real, l@s participantes aprenden a diseñar, codificar y crear soluciones innovadoras utilizando como herramientas las proporcionadas por LEGO®EDUCATION como son WeDo 2.0 y/o Spike Essential.

Categoría Challenge

FIRST® LEGO® League Challenge es un programa educativo basado en robótica LEGO® para jóvenes de 10 a 16 años donde los equipos trabajan en investigación, coding (programación), ingeniería y resolución de problemas, construyendo y programando un robot con material de LEGO® Education. El objetivo de este programa es ofrecer al participante un entorno de trabajo motivador que impulse su interés por descubrir y por experimentar otras formas de aprendizaje. Sus retos del equipo serán varios: diseñar y construir un robot capaz de resolver diversas misiones en un tapete. desarrollar un Proyecto de Innovación que identifique y resuelva un problema del mundo real dentro de la temática del desafío anual, y, muy importantes, aplicar y defender los CORE VALUES.