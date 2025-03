Santa Cruz y TecnoPlay, la cita con los videojuegos, la innovación y el ocio digital

Tenerife/ Tecnológica ofrecerá un fin de semana repleto de actividad con juegos de mesa, mercadillo, tiendas especializadas, una gran arena de videojuegos, importantes influencers, sorteos y muchas sorpresas, donde se unirán la creatividad en un encuentro épico entre gamers, cosplayers, artistas y jugadores. Tecnológica Santa Cruz pondrá del 28 al 30 de marzo en Tenerife Espacio de las Artes (TEA) su programación más lúdica con TecnoPlay, un evento compuesto por diversos espacios en los que se reúne a personas interesadas en los videojuegos, cosplay, juegos de mesa, juegos de rol, manga, cómic, ajedrez o consolas, entre otras, en un fin de semana dirigido a todos los públicos.



Así lo ha anunciado el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien señaló que "el evento se presenta como una oportunidad excepcional para descubrir, explorar y disfrutar una amplia gama de actividades interactivas, competiciones emocionantes, y encuentros con algunos de los creadores de contenido más populares del panorama digital actual".

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha detallado que "TecnoPlay busca ir más allá del simple entretenimiento: promueve el uso consciente de la tecnología, la creatividad, la innovación educativa y la interacción social positiva entre distintas generaciones haciendo, este año, una importante apuesta por la inclusión" y añadió que "los horarios serán el viernes de 17:00 a 21:00 horas, el sábado de 11:00 a 21:00 y el domingo de 11:00 a 20:00 horas".

La jornada inaugural del viernes ya pondrá en liza a la zona Arena Stage de Tecnoplay que será el epicentro de la competición, donde los jugadores pondrán a prueba su habilidad en intensos enfrentamientos. Ofrecerá torneos competitivos como el esperado League of Legends (en modo ARAM) desde las 18:00 horas, donde los participantes podrán mostrar sus habilidades estratégicas y optar a importantes premios. De manera simultánea, la Zona Gaming se llenará de vida con mini-torneos y juego libre en videojuegos tan conocidos como Super Smash Bros. Ultimate, Tekken 8 o EA Sports FC 25.

Y es que la lucha será el gran atractivo con Super Smash Bros. Ultimate, el crossover de Nintendo que reúne a más de 80 personajes en intensos duelos 1vs1, donde los participantes competirán en un formato de clasificación sencilla hasta que solo quede un ganador. La intensidad se elevará con Tekken 8 , la última entrega de la legendaria saga de peleas, que introduce el nuevo sistema "Heat" y gráficos de nueva generación, brindando combate espectaculares. En este torneo, los jugadores se enfrentarán en un sistema de eliminación directa, buscando al campeón definitivo.

Para los amantes del fútbol, EA Sports FC 25 será la oportunidad perfecta para demostrar sus habilidades estratégicas y tácticas en el campo. Con mejoras en la inteligencia artificial y un control más preciso del equipo, el torneo se jugará en un formato de eliminación directa, llevando la emoción del deporte a otro nivel.

La inscripción a los torneos presenciales y online se puede realizar a través de www.tecnologicasantacruz.com.

La programación se completa con el Xperience Stage, un espacio dedicado a la diversión y la cultura alternativa con actividades interactivas como Anime Quiz, karaoke anime, juegos de mesa, y el popular concurso ¡Buzz! Quiz TV, que pondrá a prueba la rapidez y conocimiento del público.

El segundo día, sábado 29, será especialmente atractivo gracias a la presencia de destacados influencers del gaming y entretenimiento digital. Por la tarde, el conocido creador de contenido KraoESP, con más de 3 millones de seguidores, liderará desde las 17:00 horas el emocionante reto 'Find the Seasouls', ofreciendo una experiencia única de exploración virtual en el universo de Roblox.

En el ámbito competitivo, tendrá lugar el apasionante torneo de Fortnite, con una previa con rondas que estarán conformadas por 10 jugadores, quienes competirán simultáneamente en mapas separados. El objetivo es quedar en primera posición (ser el último en pie). La final se disputará con la participación activa de Thanix, ofreciendo una vivencia irrepetible tanto para competidores como espectadores.

Además, se realizarán diversas actividades de entretenimiento como la pasarela Cosplay, encuentros de ajedrez entre el público, pero también con el popular Rey Enigma, "influencer" y popular divulgador, aunque anónimo, del juego, así como las retransmisiones en directo de finales de torneos como EA Sports FC 25.

La jornada final del domingo contará con intensas finales de juegos como Marvel Rivals, Tekken 8 y Super Smash Bros. Ultimate, que prometen emociones y premios relevantes para los mejores jugadores. Además, el "influencer" del motor Rotren ofrecerá una experiencia inmersiva y personalizada en los simuladores de conducción.

Durante todo el evento, los asistentes tendrán acceso a experiencias únicas como el Escape Room basado en la serie "El Juego del Calamar", simuladores de realidad virtual de Fórmula 1, Rally y MotoGP, una zona infantil de robótica Lego, y un mercadillo especializado en arte y cultura geek.

La programación se enriquece además con la Zona Arcade, que evocará los juegos más queridos de épocas pasadas, ofreciendo un encuentro único entre generaciones con ocho máquinas con 1942, Pac-Man, Battle Tank, Mortal Kombat 2, Metal Slug, Captain America and the Avengers, Street Fighter 2, Out Run, Super Mario Bros y Puzzle Bobble .

TecnoPlay también contará con un karaoke libre donde las personas asistentes se apuntarán en el momento junto a la canción que cantaran y subirán en el orden establecido.

Pasarela Cosplay

Se realizará la actividad con participación libre y con inscripción en el momento, los cosplayers que vayan al evento podrán participar en una breve pasarela en donde se les presentará y subirán a la tarima, allí posaran y mostrarán su cosplay de forma breve, con un máximo de 1 minuto por persona. Todo esto será puntuado por un jurado especializado y estos decidirán un ganador.

Los ganadores obtendrán un premio en metálico de 100 euros para el primero, 100 euros en merchandising para el segundo y se incentivará la participación con tarjetas regalo de las tiendas asistentes a todos los participantes.

Además, en la Charla Cosplay, los cosplayers invitados compartirán su experiencia en aspectos fundamentales como maquillaje, estilización de pelucas, creación de escenografía y confección de vestuario, proporcionando consejos útiles a los asistentes.

Juegos de mesa

En la parte inferior del evento se destinarán 5 carpas en las que habrán distribuidas 2 mesas y 8 sillas por carpa donde se podrán jugar a un catálogo diverso de juegos de mesa para todas las edades.

Se dinamizará la zona con juegos de mesa variados y de corta duración para todos los que quieran participar: Catan, Virus, Nekojima, Fantasma Blitz, Trio, Micro Macro, Foxy, Karak, Nessie, Unmatched, Rabbitz & Robots, Código secreto, Claro, Sushi go, Polilla Tramposa, Flash 10, Blind Business, Pakal, Lucky Numbers.

Artist Alley y tiendas especializadas

Varios artistas canarios estarán exponiendo y vendiendo sus obras, dándote la oportunidad de llevarte una pieza única a casa. Los visitantes podrán descubrir ilustraciones, artesanías y productos artesanos, llevándose a casa piezas originales mientras apoyan el arte independiente. También podrá visitarse una zona comercial de tiendas llenas de productos geek y asiáticos. Desde figuras coleccionables hasta artículos exclusivos gracias a Nymeria, Galú y Tech and Games.

Juego de la muñeca

Entre las actividades más emocionantes, El Juego de la Muñeca llevará a los participantes a revivir el clásico juego de "Un, dos, tres, Juan, Periquito y Andrés" con una ambientación inspirada en Squid Game . Cada hora en punto, la gran muñeca se activará para desafiar a los jugadores a cruzar la línea de meta sin ser detectados, ofreciendo un premio seguro para el primero en lograrlo.

Escape room de los Juegos del Calamar

Ambientado en la segunda temporada servirá para poner a prueba el ingenio del público para conseguir la invitación antes de que el tiempo se agote y acabar, desde dentro, con la organización.

Realidad Virtual

Los amantes de la velocidad podrán experimentar la adrenalina en la zona de realidad virtual, donde una moto de VR los pondrá cara a cara con la sensación de correr en MotoGP junto a Marc Márquez. Además, la zona de simuladores ofrecerá la oportunidad de ponerse al volante de un Fórmula 1, un coche de rally o un superdeportivo en circuitos de todo el mundo, compitiendo por los mejores tiempos. Para quienes buscan una experiencia más intensa, una montaña rusa en VR con silla motorizada simulará todos los movimientos de un recorrido real.

Pasaporte TecnoPlay

Es una de las novedades más importantes de esta edición, el primero en completarlo se llevará una Playstation 5 y todos los que lo completen (máximo 200) se llevarán la camiseta oficial del evento.

El Pasaporte será una suerte de cartón "sellable" donde por cada actividad especial se irá poniendo un sello hasta completar el 100% de las casillas.

Tecnológica Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el apoyo de Turismo de Tenerife del Cabildo Insular, la Fundación General de la Universidad de La Laguna y Promotur Turismo de Canarias, además de la colaboración del Festival Atlántico de Género Negro Tenerife Noir. Las personas interesadas en ampliar información deben visitar www.tecnologicasantacruz.com.

