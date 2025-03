Tenerife/ Por primera vez, el programa de las tradicionales ponencias de Tecnológica Santa Cruz estuvo compuesto íntegramente por mujeres.

La programación continuará el viernes 28 con TecnoHack y las competiciones de videojuegos de TecnoPlay.



Inteligencia Artificial, creatividad y ciencia han sido los temas protagonistas de las tradicionales charlas de Tecnológica Santa Cruz, donde siete mujeres de relevancia nacional han podido transmitir a las personas asistentes los diferentes conocimientos de su amplia trayectoria. Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien abrió esta decimocuarta edición dando la bienvenida "al evento estrella de la tecnología en nuestra ciudad, un acontecimiento marcado en rojo en el calendario de los aficionados y profesionales de la tecnología y sus aplicaciones, dentro y fuera de las islas".

Bermúdez puso en valor que este año sean las mujeres las protagonistas de todos los espacios de Tecnológica, "con un elenco protagonizado íntegramente por mujeres, abordamos un asunto recurrente en este ámbito como es el de la evidente brecha de género que persiste en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas", y recordó que solo el 30% decide matricularse en carreras de ciencia.

El regidor celebró que las ponentes de esta edición sirvan como referentes para todas esas mujeres que quieren encaminar su futuro profesional al mundo de la ciencia y que "desde el Ayuntamiento de Santa Cruz podamos contribuir a reducir la brecha de género en el amplio campo de las tecnologías y la comunicación".

La inauguración también contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que puso en valor el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz para mantener en el tiempo, y con éxito, Tecnológica Santa Cruz. "Estamos encantados de que en esta edición hayan elegido dos sedes del Cabildo como son el MUNA y el TEA para las actividades de Tecnológica, y más aún, como primera presidenta del Cabildo, de que las mujeres sean las protagonistas". Dávila concluyó señalando que "desde el Cabildo apoyamos este evento porque creemos en una isla que piensa en grande, que se abre al mundo desde la innovación y el conocimiento".

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, resaltó "la necesidad de reconocer el papel de las mujeres que son anónimas, que no salen en los medios de comunicación, que están hechas de otra pasta, mujeres que además siempre han estado olvidadas", y añadió "ellas, nuestras abuelas y nuestras madres, son esas mujeres que han sentado las bases para que sus hijas e hijos pudieran estudiar, trabajar, crecer como personas, y dedicarse a campos como la medicina, abogacía, educación... desde el más absoluto de los silencios, desde el interior de los hogares, han sentado bases para que la sociedad avanzara".

"Canarias en particular es una sociedad profundamente matriarcal", explicó Pérez, quien afirmó que "mujeres que sentaron bases sólidas para la igualdad, para que hoy todas, podamos ser profesionales, empresarias, trabajadoras, madres; lucharon de otra forma, con otros recursos, con otra notoriedad; con educación, sensibles a los retos e impulsando a las generaciones venideras a buscar oportunidades y mejorar ratios de bienestar y de igualdad".

"¿Cuánto le debemos a aquellas mujeres? Las abuelas canarias hicieron esfuerzos para que sus hijas tuvieran un futuro mejor, lucharon por la igualdad de sus hijas y por su acceso al mercado laboral", destacó Pérez, quien añadió que "hoy sus nietas, sus hijas, reciben un legado que impulsaron ellas y del que yo, particularmente me siento orgullosa", y que concluyó dando la bienvenida "y, sobre todo, bienvenidas a Tecnológica Santa Cruz 2025, donde las mujeres toman el testigo y lideran la revolución tecnológica".

Tras esta bienvenida institucional, la jornada arrancó a las 17:15 horas, con una charla sobre innovación de la mano de la fundadora de la Fundación Academia de la Moda, Coro Saldaña, mientras que sobre las 17:35 horas, la actriz, periodista, escritora y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén-Cuervo, participó en el vertical sobre Mujer Maker, donde abordó el cómo crear un mundo mejor a través de la creatividad, la cultura y la tecnología.

A las 18:00 horas llegó el turno de la logopeda y divulgadora Inés Rodríguez, quien abordó el papel de las mujeres al frente de plataformas dedicadas a la inclusión social con su ponencia 'Desdramatizando la discapacidad'. Posteriormente, en el vertical Mujer Startup, a las 18:20 horas, la emprendedora y cofundadora de Founderz, Anna Cejudo, habló sobre 'Emprendimiento EBT' mostrando su labor al frente de plataformas tecnológicas innovadoras como la fundada por ella y animando a todos los asistentes a crear nuevos proyectos y "adentrarse en el mundo de la emprendeduría tecnológica".

Seguidamente, a las 18:45 horas, la directora creativa de Publicidad e IA Generativa Laia Grassi abordó casos prácticos en la charla Mujer Innovadora, mostrando cómo la inteligencia artificial, el big data y el blockchain pueden resolver desafíos globales desde Canarias o desde cualquier parte del mundo. Durante su intervención, Grassi pudo explorar temas como la integración de la innovación tecnológica y la narrativa creativa a la hora de desarrollar campañas de publicidad.

Como representación tinerfeña, la astrofísica y directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos y la Fundación Canaria Starlight, Antonia M. Varela, a las 19:05 horas, intervino en el apartado de Mujer Científica con la charla 'Ciencia y tecnología: el futuro liderado', aportando su perspectiva sobre el papel de la ciencia y la tecnología en Canarias.

Para finalizar, a las 19:25 horas, la influencer Noemí Navarro, conocida como Noemimisma en Instagram, cerró la jornada protagonizando el vertical Mujer Redes, donde explicó cómo utilizar Internet para difundir mensajes de valor, abrir nuevos caminos y liderar el impacto social a través de las redes.

Estas charlas de Tecnológica Santa Cruz registraron un lleno absoluto en el patio Antonio Pintor del Museo de la Naturaleza y la Arqueología, pudiéndose seguir este espacio a través de streaming en la página web www.tecnologicasantacruz.com

Tecnológica Labs y un innovador networking complementaron la programación del jueves

De manera paralela a las charlas, Tecnológica presentó Labs, una serie de talleres prácticos de 45 minutos diseñados para explorar temas específicos y desarrollar habilidades que los participantes pudieron aplicar en sus proyectos académicos y profesionales. Estos talleres, que también registraron aforo completo, se desarrollaron de 17:00 a 20:15 horas en el Patio Flamboyán del MUNA.

Como novedad, tras la celebración de las ponencias, Tecnológica acogió por primera vez, en el patio de Las Palmeras del MUNA, 'Tecnológica Networking', un espacio donde los asistentes pudieron compartir entre sí sus experiencias del día con el objetivo de crear nuevas relaciones profesionales. Además, este evento se complementó con una innovadora Silent Party, pensada para promover el networking empresarial en un entorno único.

TecnoPlay tomará el testigo con una amplia programación de fin de semana

La programación de Tecnológica Santa Cruz continuará de viernes a domingo en TEA Tenerife con TecnoPlay y TecnoHack, Así, las actividades de TecnoPlay del viernes 28 de marzo comenzarán simultáneamente a las 17:30 horas en los tres espacios habilitados: Arena Stage, Zona Gaming y Xperience Stage.

De esta manera, en Arena Stage se iniciará con media hora de juego libre de League of Legends, seguida por un torneo 1vs1 de League of Legends ARAM, que se desarrollará durante las dos horas siguientes, mientras que la final del torneo se llevará a cabo a las 20:00 horas, donde se conocerá al ganador. Por su parte, en la Zona Gaming, también comenzará con media hora de juego libre, y a las 18:00 horas arrancarán tres mini torneos simultáneos: Smash, FC25 y Tekken 8. Al finalizar estos torneos, se retomará el juego libre a las 20:00 horas.

Asimismo, en el Xperience Stage, las actividades comenzarán con un quiz sobre anime, mientras que a las 18:00 horas se desarrollarán 60 minutos de juegos de mesa, abiertos a todos los asistentes. Posteriormente, tendrá lugar un karaoke, mientras que la jornada concluirá con una serie de partidas al ¡Buzz! Quiz TV, a partir de las 20:00 horas.

TecnoPlay contará también con la participación del youtuber Rey Enigma, quien acumula más de dos millones de seguidores y es un experto ajedrecista. Rey Enigma se ha destacado como una figura influyente en la comunidad ajedrecística de España, convirtiéndose en un fenómeno mediático gracias a su habilidad para fusionar entretenimiento y enseñanza, además de mantener un aire de misterio sobre su identidad. El youtuber estará presente durante la tarde del sábado 29 de marzo, a partir de las 16:00 horas.

Por otro lado, los asistentes podrán descubrir el Laboratorio de Innovación Inmersiva de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, Inmersilab, que trabaja con realidad virtual y aplicaciones para el desarrollo de la orientación profesional. Durante los tres días del evento, se llevarán a cabo actividades que buscan potenciar el conocimiento de los distintos campos profesionales y la empleabilidad, mediante la simulación de entornos laborales que permitirán a los participantes experimentar el día a día de diversas profesiones.

Este espacio también contará con un set tecnológico equipado con gafas de realidad virtual y ordenadores, centrado en los oficios vinculados a la creación audiovisual, con un enfoque especial en la animación y los procesos de preproducción y postproducción. Además, TecnoPlay albergará una actividad que consistirá en competiciones de cinco minutos del videojuego "Find The Seasouls of Canary Islands", recientemente lanzado por Promotur Islas Canarias y desarrollado para la plataforma Roblox.

Este videojuego es un tipo de "finder" en el que los jugadores deben explorar las Islas Canarias en busca de las 160 especies de Seasouls que habitan el archipiélago virtual. Cada Seasoul representa una especie real, ofreciendo a los más jóvenes una forma divertida de conocer el mundo submarino de las islas. La preservación del medio ambiente y el cuidado de los océanos son aspectos fundamentales de esta experiencia, que utiliza el metaverso para transmitir, de manera lúdica, valores relacionados con la sostenibilidad y la protección de especies en peligro de extinción.

Finalmente, en los alrededores del TEA Tenerife, como parte de TecnoPlay, se instalará una exposición fotográfica que recorrerá la historia de Tecnológica Santa Cruz, mostrando la evolución de este evento y cómo la tecnología ha transformado nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos.

De manera paralela, desde el viernes y durante todo el fin de semana continuará el programa de TecnoHack en TEA Tenerife, donde ocho equipos tienen el objetivo de crear y desarrollar proyectos innovadores con impacto real en Santa Cruz de Tenerife para dar solución a problemas reales a través de la tecnología y que se complementará con una serie de charlas prácticas a cargo de reconocidos expertos. Esta competición finalizará el domingo, día 30, con la presentación final ante un jurado formado por destacados empresarios locales.

Tecnológica Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el apoyo de Turismo de Tenerife del Cabildo Insular, la Fundación General de la Universidad de La Laguna y Promotur Turismo de Canarias, además de la colaboración del Festival Atlántico de Género Negro Tenerife Noir.

