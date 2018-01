Tenerife/ El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el jueves 25 y el viernes 26 talleres sobre deportes electrónicos promovidos por INtech Tenerife, LVP e Innova 7. El Cabildo de Tenerife, a través de INtech Tenerife, organiza dos jornadas formativas los días 25 y 26 de enero con motivo de la Superliga Orange de League of Legends que se inicia en el Auditorio de Tenerife Adán Martín el domingo 28. La formación, que es gratuita y tiene límite de plazas, se desarrollará en la sala de prensa del recinto capitalino de 17:00 a 21:00 horas. Las personas interesadas deben formalizar su inscripción en https://www.ticketea.com/entradas-charla-formacion-e-sport-intech-tenerife/.



El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, explica que "este sector ofrece multitud de empleos, más allá de los jugadores. Nuestra intención es posicionar a la Isla como un referente en el sector de los deportes electrónicos. Estamos hablando de fomentar diferentes profesiones vinculadas a los eSports, desde desarrolladores de juegos hasta diseñadores o periodistas especializados, pasando, por supuesto, por los jugadores. Se trata de un conjunto de profesiones que podemos considerar nuevas que pueden generar un nicho de mercado para la Isla".

García Marichal resalta que "desde el parque científico y tecnológico INtech Tenerife estamos haciendo un esfuerzo para incidir en la formación, de tal modo que cualquier evento que apoyemos lleve aparejada actividades formativas vinculadas al sector del que se trate. Con ello tratamos de identificar el talento existente en la Isla en deportes electrónicos y especializarlo a través de programas formativos en los perfiles más demandados".

El jueves 25, a partir de las 17:00 horas, se desarrollará la conferencia "Cómo afrontar una derrota en las finales de Gamergy tras un año de trabajo", que girará en torno a la psicología deportiva. El equipo MAD Lions E.C. explicará cómo trataron una situación tan complicada como la de perder en las finales de la temporada y quedarse a un paso de proclamarse campeones. Asimismo, el CEO del MAD Lions E.C será el encargado de explicar su estrategia de marketing a partir de las 18:00 horas, donde hablará de las "Claves para crear Fanbase". El club, fundado en 2017, ha conseguido posicionarse como uno de los equipos con mayor número de seguidores. La jornada del jueves concluirá con una mesa redonda (19:00 horas) en la que intervendrán el presidente de Innova7, Marce Concepción y el director deportivo de LVP, Aitor Álvarez, quienes explicarán cuáles son los "Perfiles más demandados en los eSports" y la dificultad que tiene especializarse en un sector tan relativamente nuevo.

El viernes 26, la jornada dará comienzo con el equipo campeón de la última jornada, el Giants Gaming, el club con mayor palmarés de LVP, que explicará a partir de las 17:00 horas la "Gestión del tiempo de un equipo de Superliga Orange". Los horarios dentro de la gaming house, el tiempo libre, la compaginación con estudios y otros aspectos serán tratados en esta conferencia. Seguidamente –sobre las 18:00 horas- los periodistas Adrián Angulo, de Marca eSports, Fernando Cardenete y Antonio Yuste hablarán del "Periodismo en eSports", explicando las principales trabas de los profesionales de la información en el ejercicio de su profesión en relación a los eSports, así como si este ejercicio es independiente y profesional.

A partir de las 19:00 horas, el director general de Riot Games Iberia, Alberto Guerrero y el director deportivo de LVP, Aitor Álvarez, comentarán los cambios en las ligas nacionales a nivel europeo, así como sus máximas competiciones: LCS EU y LCS NA, en la charla "El futuro de la competición de League of Legends". Es la primera vez que el CEO de Riot Games Iberia dará una conferencia tras su nombramiento en agosto de pasado año.

La Superliga Orange de League of Legends es una competición organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (Grupo Mediapro) en colaboración con Orange, el Cabildo e Innova 7 en la que se darán cita los ocho mejores equipos nacionales de deportes electrónicos. Las entradas se pueden adquirir en ontour.lvp.es. Tenerife será el punto de partida de una temporada que contará con 14 jornadas y que concluirá con un playoff al que accederán los cuatro mejores equipos de la fase regular. Así, Giants Gaming aspira a retener el título conquistado el pasado mes de diciembre en Gamergy, algo que no ha ocurrido en ninguna temporada. Por su parte, eMonkeyz Club regresa esta temporada a la máxima categoría y a ellos se les unen MAD Lions E.C., ASUS ROG Army, MoviStar Riders, G2Vodafone, Penguins y KIYF para completar los ocho equipos.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)