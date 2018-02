Tenerife/ Los eventos organizados por Innova 7 y el área Tenerife 2030 se desarrollarán los meses de marzo, abril y mayo y están dirigidos a toda la familia. El Cabildo de Tenerife llevará la tecnología y las nuevas tendencias a los municipios de La Laguna, Santiago del Teide y Arona a través de TLP Weekend. Este evento auspiciado por TLP Tenerife, el área Tenerife 2030 del Cabildo, INtech Tenerife y la Asociación Innova7, pretende dotar a la población de la Isla de habilidades y competencias tecnológicas para mejorar su capacitación a través de un encuentro de ocio y nuevas tendencias. Las TLP Weekend se desarrollarán del 2 al 4 de marzo en el Pabellón Pablos Abril (Taco, La Laguna), Complejo Deportivo Pancracio Socas (Santiago del Teide) del 13 al 15 de abril y Pabellón Jesús Domínguez Grillo (Los Cristianos, Arona) del 18 al 20 de mayo. La entrada a los eventos y la participación en las actividades son gratuitas.



El evento fue presentado hoy [miércoles 7] por el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la concejal de Educación y Juventud de La Laguna, Atteneri Falero; la concejal de Juventud de Arona, Yolanda Mendoza; la concejal de Juventud de Santiago del Teide, Alejandra Lecuona; y el presidente de Innova 7, Marce Concepción.

Antonio García Marichal indicó que "el objetivo es que tanto los jóvenes como las familias puedan disfrutar de un evento que les acerca las nuevas tecnologías. No solo se trata de ocio, sino también de formación, donde los niños y jóvenes pueden acceder a diferentes talleres. Precisamente eso es lo que queremos con la estrategia Tenerife 2030, tener una isla más capacitada y formada para afrontar los retos de futuro".

"Las TLP Weekend nos permiten descentralizar las actividades que se hacen en un gran evento como TLP Tenerife y llevarlas a diferentes puntos de la Isla. Es un formato que tiene muy buena aceptación, con más de 50.000 visitas en las que hemos realizado hasta el momento y que sigue teniendo una gran demanda por parte de los municipios", explicó el consejero del área Tenerife 2030.

Por su parte, Marce Concepción destacó que TLP Weekend "está pensada para toda la familia, con talleres y actividades en los que podrán desarrollar habilidades y conocer las profesiones del futuro de mano de expertos del sector, famosos youtubers y jugadores. Agradecemos al Cabildo esta apuesta por la innovación y la tecnología y también a los ayuntamientos que nos facilitan la labor. Estamos hablando de un equipo de unas 70 personas que se moviliza para la organización de estos eventos que tienen lugar durante los fines de semana".

Atteneri Falero señaló que "La Laguna es una ciudad universitaria que siempre ha tenido la educación como prioridad y este tipo de eventos se enmarcan perfectamente en nuestra programación. Además, la desarrollaremos en el Pablos Abril de Taco, de forma que descentralizamos las actividades que habitualmente se hacen en el casco".

Por su parte, Yolanda Mendoza aseguró que "la TLP Weekend está en consonancia con la estrategia que tenemos dirigida a los jóvenes de Arona, que es fomentar un ocio saludable, integrador y formativo". Finalmente, Alejandra Lecuona mostró su satisfacción por poder celebrar el evento en Santiago del Teide "para que todas las personas puedan tener acceso a la tecnología y la innovación".

Los asistentes a TLP Weekend podrán disfrutar de últimas tendencias, como la realidad virtual y talleres tecnológicos de arduino, programación y construcción de robots a cargo del parque científico y tecnológico INtech Tenerife. Asimismo, se realizará una demostración de First Lego League (FLL), uno de los proyectos estrella del área Tenerife 2030 donde los más pequeños no solo adquieren conocimientos, sino que se forman divirtiéndose en un entorno diferente.

TLP Weekend ofrece jornadas formativas, talleres tecnológicos, tiendas y concursos, entre los que destacan el de Cosplay y K-pop. Los interesados en la cultura asiática pueden asistir durante un fin de semana entero a actividades que se adhieren a sus gustos, pero también conocer otras aficiones. El público también tiene la oportunidad de participar en torneos de los videojuegos más populares, como League of Legends, FIFA, Clash Royale o Hearthstone, en los cuales se reparten premios en metálico.

El pasado año TLP Weekend se celebró en Los Realejos, Los Silos, Granadilla, Güímar y El Sauzal, en los que hubo más de 46.800 visitantes. Esos eventos se unen a los celebrados a finales de 2016 en los municipios de Candelaria y Adeje, que también tuvieron una gran aceptación con más de 20.000 visitas.

