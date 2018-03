La Laguna/ La iniciativa, organizada por Innova 7 en colaboración con el área Tenerife 2030, se desarrolló en el Pabellón Pablos Abril de Taco. TLP Weekend La Laguna, evento organizado por el Cabildo a través de la estrategia Tenerife 2030 y la asociación Innova 7, congregó a unos 11.000 visitantes durante el fin de semana. La iniciativa, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, se desarrolló en el Pabellón Pablos Abril de Taco y durante la misma tuvieron lugar diferentes actividades relacionadas con la formación, la tecnología y las nuevas tendencias.



El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, señaló que el objetivo es llevar la tecnología y la formación a todos los puntos de la Isla "exportando el formato de TLP Tenerife a los diferentes municipios. Son eventos que tienen un gran éxito, en el que fomentamos el aprendizaje y la innovación y que cada vez tienen más seguidores". Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, explicó que "la apuesta por la juventud y la educación es básico y eso es lo que está haciendo el Cabildo y el Gobierno de Canarias con estas iniciativas, en las que hay formación, diversión, talento y nuevas tecnologías".

En similares términos se manifestó el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, que considera "un acierto traer este encuentro con la tecnología a La Laguna, y más concretamente a Taco, donde se concentra gran parte de la población joven del municipio. Desde el primer momento, y dada nuestra estrecha vinculación con el mundo universitario, apostamos por el talento, la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ha sido un evento espectacular, con un lleno total durante tres días y ya estamos pensando en repetir la experiencia en cuanto podamos".

El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, explica que "más allá de la diversión, el evento tiene un componente formativo que corre a cargo del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, que organiza talleres de arduino, robótica con Lego y programación con kits robóticos". En ese sentido, la demostración de First Lego League fue una de las actividades que mayor interés despertó entre los asistentes.

El director de TLP Weekend La Laguna, Marce Concepción, "hemos empezado este año con una gran acogida por parte de nuestro público. Sabíamos que TLP Weekend La Laguna sería un éxito, pero no esperábamos tener el aforo completo durante muchísimas horas tanto el sábado como el domingo. Ahora estamos centrados en las siguientes paradas de Santiago del Teide y Arona, donde también esperamos llevar todo lo que TLP Tenerife es y significa".

Los youtubers fueron los protagonistas en la jornada del sábado, puesto que TehSinapsis participó en TLP Weekend La Laguna jugando con sus seguidores e interactuando con ellos en lo que constituyó "una gran oportunidad para acercarme al público que me sigue y romper la barrera de lo digital", según explicó. Además, el jugador canario de eSports, DriD estuvo en el evento, midiéndose con numerosos jóvenes que se acercaron a la cita lagunera. DriD, que actualmente está formando un equipo de Rainbow Six, se mostró muy agradecido por la cercanía de sus seguidores y la posibilidad de participar en un evento en su propia tierra.

Los asistentes al Pabellón Pablos Abril también tuvieron la oportunidad de realizar manualidades como hamas, pirografía, fieltro o pintado de miniaturas, y disfrutaron de juegos de mesa como The Game o "Los Hombres Lobo de Castronegro". Asimismo, tuvieron la oportunidad de disfrutar de la realidad virtual, que está en estos momentos en auge, y de la amplia variedad de tiendas y artistas que llevaron sus productos.

Las competiciones de videojuegos (eSports) constituyeron uno de los puntos fuerte de este evento, con más de 1.700 euros para los ganadores de los diferentes torneos. Así, las pantallas se llenaron con juegos como Hearthstone, Tekken 7, League of Legends, FIFA 18, Clash Royale o Super Smash Bros. Además, también podrán participar en Just Dance 2018, CS:GO, Overwatch o Dragon Ball Fighterz. Los más pequeños también tuvieron su zona en eSports a través TLP Kids, con competiciones adaptadas como es el caso de minijuegos de Minecraft. La cultura asiática también fue protagonista en Taco a través de los dos concursos principales: Cosplay y TLP K-POP Championship, clasificatorias para la final que se disputará en Arona del 18 al 20 de mayo.

TLP Weekend se enmarca dentro de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo dirigida a promover las vocaciones científicas y tecnológicas entre la población, principalmente los más jóvenes, además de inculcar valores como el emprendimiento, trabajo en equipo, uso de las tecnologías o resolución de retos a través de la creatividad e innovación.