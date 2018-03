En el caso de Canarias, se han seleccionado cuatro puntos de muestreo en la costa este de Gran Canaria, concretamente en el Puerto de Las Palmas, Jinámar, Taliarte y Gando, lugares en los que está siendo posible llevar a cabo el estudio gracias a la colaboración del Real Club Náutico de Gran Canaria, Endesa y Emalsa, PLOCAN y la Base Aérea de Gando, respectivamente.

Los trabajos de esta iniciativa de carácter innovador consisten en la instalación de novedosos dispositivos de muestreo pasivo -del tipo Diffusive Gradient in Thin films (DGT)-, así como en la toma de muestras de agua y medidas in situ. Los resultados obtenidos se sumarán a los que recopilen los otros socios del área atlántica europea y el Mar Mediterráneo, con el objetivo final de adaptar las actuales Normas de Calidad Ambiental en aguas (NCA) al uso de muestreadores pasivos.

Los metales incluidos en este estudio son el cadmio, el níquel y el plomo, considerados contaminantes prioritarios en la normativa europea. También se estudiarán otros como aluminio, plata, cobre, cromo, hierro, manganeso y zinc, por el riesgo potencial que presentan para el medio ambiente.

Coordinado por la Dublin City University (DCU), de Irlanda, el proyecto cuenta con otros siete socios: el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la fundación AZTI como miembros españoles; el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) y el Instituto Superior Técnico Lisboa (IST), como miembros portugueses; el Institut Français de Recherche pour l'Explotation de la Mer, como representante de Francia; el Centre for the Environment, Fisheries and Aquaculture Science, del gobierno del Reino Unido; y, por último, la Università degli Studi di Cagliari, socio de Italia que trabajará en el área mediterránea.

Además de estos socios, también colaboran en el proyecto nueve entidades asociadas que serán los primeros beneficiarios de los resultados obtenidos: la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y la Agencia Vasca del Agua (España), Scottish Government (Reino Unido), Marine Institute - Foras na Mara y Environmental Protection Agency (Irlanda), Agence Française pour la Biodiversité (Francia) y Agência Portuguesa do Ambiente (Portugal).

El proyecto MONITOOL está cofinanciado por el programa Interreg Atlantic Area (2014-2020) y tiene una duración de 3 años, desde julio de 2017 hasta junio de 2020.