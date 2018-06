Gracias a esta "Synergy Grant", los investigadores seleccionados y sus respectivos equipos, incluido Jiri Stepan, del Astronomical Institute (República Checa), podrán trabajar conjuntamente en un complejo problema de investigación de la Física Solar cuya solución requiere sinergias entre la teoría cuántica de la generación y transporte de radiación polarizada en plasmas magnetizados y técnicas de supercomputación de alto rendimiento (HPC).

El título del proyecto seleccionado por la SNF es "HPC-techniques for 3D modeling of resonance line polarization with partial frequency redistribution (PRD)" ("Técnicas de computación de alto rendimiento para modelar en tres dimensiones la polarización de líneas resonantes con efectos de redistribución parcial en frecuencias"). El Comité de Selección concluyó que esta "Synergy Grant" facilitará el trabajo de un excelente equipo multidisciplinar de científicos, principalmente físicos y matemáticos, para resolver conjuntamente un complejo problema de la Física Solar.

"La investigación propuesta es de importancia clave en Física Solar y Estelar", asegura Javier Trujillo Bueno, cuyo grupo de investigación en el IAC ha sido pionero en el desarrollo de métodos para estudiar el magnetismo de las regiones externas de la atmósfera solar.

Resolver el problema de la generación de radiación polarizada en plasmas tridimensionales magnetizados teniendo en cuenta fenómenos de interferencia mecano-cuántica entre distintos niveles atómicos es de crucial importancia para entender las observaciones espectro-polarimétricas provenientes de los telescopios más avanzados, tales como el futuro Telescopio Solar Europeo (EST).