El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha seleccionado al proyecto "Estudio integral del Sol" (The Whole Sun), propuesto por cinco instituciones europeas, una de ellas el IAC, para concederle una de sus prestigiosas Synergy Grants. El investigador del IAC y catedrático de la ULL Fernando Moreno Insertis es el investigador principal del equipo del IAC que ha participado en la propuesta. El proyecto ha celebrado su reunión inaugural en París recientemente. La subvención tiene una duración de seis años.

El objetivo del proyecto "The whole Sun" es enlazar entre sí los modelos teórico-computacionales del interior, la baja atmósfera y la corona del Sol para lograr un salto cualitativo en la comprensión de la estructura y funcionamiento físico de nuestra estrella. Cada una de las cinco instituciones que forman parte de esta colaboración internacional tiene dilatada experiencia de investigación de las diferentes zonas del Sol objeto de este proyecto, pero las técnicas y métodos que hay que usar para avanzar en cada una de ellas difieren en gran medida. Es necesario combinarlas para lograr avanzar en muchos aspectos todavía desconocidos del comportamiento del Sol. Centro de esta investigación es entender cómo se genera el campo magnético en el interior solar y su ascenso desde allí a través de la fotosfera y cromosfera hasta la corona solar y el medio interplanetario. Descubrir la clave de estos procesos tiene también una motivación práctica: conocer cómo se originan en el Sol lo que después terminan siendo tormentas solares que afectan a la Tierra, fenómenos que todavía no se pueden predecir y que son potencialmente muy peligrosos para nuestra sociedad.

El proyecto "The Whole Sun" se llevará a cabo entre 2019 y 2025. El IAC es partner institution en este proyecto cuyo centro IP coordinador es el Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Saclay (Francia), y cuyas otras instituciones beneficiarias son el Rosseland Centre for Solar Physics (Universidad de Oslo, Noruega), la Universidad de St. Andrews (Escocia) y el Max Planck Institute of Solar System Research de Göttingen (Alemania).

Fernando Moreno Insertis es doctor por la Universidad de Munich (Alemania), habiendo realizado su tesis doctoral en el Instituto Max Planck de Astrofísica en Garching (Alemania). Ya ha obtenido subvenciones por parte de organismos europeos en el pasado, destacando su papel de coordinador general de la exitosa red "Solaire", una red Marie Curie del sexto Programa Marco de la Comisión Europea que tuvo lugar entre 2007 y 2011 y en la que participaron 13 centros europeos de investigación y unos 170 investigadores. Moreno Insertis cuenta con una amplia experiencia en el estudio teórico de la física del Sol. Su campo de trabajo es la física de fluidos y de plasma magnetizado en Astrofísica. Su investigación abarca desde fenómenos de emergencia de plasma magnetizado en el interior solar hasta procesos magnetodinámicos en la atmósfera solar incluyendo la corona.

ERC Grants

Dentro de los programas de apoyo que el Consejo Europeo de la Investigación tiene para llevar a cabo iniciativas científicas con impacto internacional, las ERC Synergy Grants son las convocatorias con mayor dotación económica. Se trata de proyectos de investigación en cualquier campo científico propuestos por consorcios formados por instituciones europeas en los que hay que demostrar que la sinergia conseguida mediante la coordinación de esfuerzos entre ellas va a permitir un considerable avance, imposible de conseguir individualmente.