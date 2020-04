Tripadvisor lanza una iniciativa global para que los viajeros puedan ayudar a los colectivos más perjudicados por la crisis del COVID-19

Madrid/ Tripadvisor®, la mayor plataforma de viajes del mundo, lanza hoy la primera de varias iniciativas para brindar apoyo económico inmediato a los colectivos más perjudicados por la pandemia COVID-19, permitiendo a los comensales y viajeros ayudar en la recuperación a largo plazo de los negocios de viajes, turismo y hospitalidad. Tripadvisor permitirá a los usuarios ayudar a los cinco millones de negocios hosteleros que figuran en su plataforma, animando a realizar pedidos a domicilio o pidiendo comida para llevar y permitiendo la compra de cupones regalo en sus restaurantes favoritos. La compra de cupones o tarjetas regalo, en particular, servirán como microcréditos, tan necesarios para ayudar a los locales a pagar sus alquileres, continuar pagando a empleados y financiar otros gastos críticos.



Asimismo, la Fundación Tripadvisor ha iniciado la campaña #LoveYourLocal, a través de la cual contribuirá 1 dólar al sector de la hospitalidad (hasta un máximo de 150.000 dólares) por cada opinión publicada en Tripadvisor o bien fotos, experiencias u opiniones compartidas en Twitter, Facebook o Instagram con el hashtag #LoveYourLocal. Las ganancias se destinarán a dos organizaciones sin ánimo de lucro, siendo una World Central Kitchen, del chef español José Andrés.

La Fundación Tripadvisor destinará un total de un millón de dólares a ayudas para apoyar a varias organizaciones que ayudan a los colectivos más vulnerables de todo el mundo en respuesta al COVID-19.

5 maneras en que los comensales pueden ayudar a sus restaurantes favoritos

En España, más de 300.000 restaurantes dan empleo a 1,7 millones de personas. Muchos restaurantes han visto sus ingresos sustancialmente reducidos o incluso suprimidos por completo como resultado de las necesarias medidas implementadas por los gobiernos de todo el mundo. Es por ello que Tripadvisor ofrece varias maneras en las que los clientes pueden apoyar a sus restaurantes favoritos durante este período:

1. Recompensa a tus locales favoritos: ¿tienes un lugar favorito local para cenar que nunca decepciona? Llama a los propietarios o ponte en contacto online para ver si entregan comida a domicilio.

2. No des nada por sentado: es posible que un establecimiento antes no ofreciera entregas a domicilio, pero puede que hayan cambiado su política en respuesta a la situación actual. Vuelve a comprobarlo antes de descartarlo como opción.

3. Compra una tarjeta regalo: comprar una tarjeta regalo o bono prepago para disfrutar más adelante puede servir como un microcrédito para la industria hostelera y proporcionar un flujo de caja muy necesario en estos momentos. Tripadvisor permite ahora la compra de tarjetas de regalo online. Comprueba si tus restaurantes favoritos presentan esta opción en su página de Tripadvisor.

4. Activa una donación: escribe una opinión en Tripadvisor acerca de tu restaurante preferido o comparte fotos y recomendaciones con el hashtag #LoveYourLocal en Facebook, Instagram o Twitter. La Fundación Tripadvisor donará 1 dólar por cada una de ellas.

5. Descubre joyas ocultas: ¿te apetece probar algo nuevo? En Tripadvisor hay más de 5 millones de restaurantes, y es posible que muchos de ellos ahora ofrezcan el envío a domicilio.

ElTenedor, empresa del grupo Tripadvisor, apoya también al sector hostelero

Con el fin de ayudar a los restaurantes a superar el impacto que el COVID19 está teniendo en sus negocios, ElTenedor también ha puesto en marcha la iniciativa "Salvemos Nuestros Restaurantes", que permitirá a los restaurantes ofrecer bonos prepago para poder obtener ingresos mientras sus establecimientos estén cerrados. Los usuarios podrán comprar los bonos a través de SalvemosNuestrosRestaurantes.es y disfrutarlos cuando los restaurantes vuelvan a abrir. ElTenedor no recibe ningún tipo de beneficio económico por esta acción.

Para obtener más información y orientación sobre COVID-19, puede unirse a la conversación en los foros de viajeros de Tripadvisor, visitar la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o las autoridades gubernamentales locales.

